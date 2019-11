O Paraná Clube faz um duelo decisivo contra o América-MG, nesta terça-feira (5), às 20h30, no Independência, com pelo menos duas mudanças no time titular. O zagueiro Rodolfo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o atacante Judivan, com uma dores musculares na coxa, estão fora do duelo.

Na defesa, Fabrício fica com a vaga e forma a dupla de zaga com Leandro Almeida. Já lá na frente, Bruno Rodrigues, recuperado de uma lesão no joelho, deve voltar ao time titular, depois de ficar de fora das duas últimas rodadas.

Além disso, ainda existe a dúvida na lateral-direita. Léo Príncipe, que ficou com a posição na vitóira por 1×0 sobre o Londrina, briga pela vaga com Eder Sciola, que é mais marcador e, com isso, pode ajudar a fechar os espaços do ataque do Coelho.

Desta forma, o Tricolor deve ir a campo com Thiago Rodrigues; Léo Príncipe (Eder Sciola), Fabrício, Leandro Almeida e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Fernando Neto, João Pedro, Matheus Anjos e Bruno Rodrigues; Jenison.

O time paranista ocupa a sétima posição, com 47 pontos, dois a menos que o próprio América-MG e quatro a menos que o Atlético-GO, que fecha o G4.

