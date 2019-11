O Paraná Clube vai para as últimas seis rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro com o lema ‘erro zero’. Com 47 pontos e na sexta colocação, o time ainda está na briga pelo acesso à elite do futebol nacional, mas não pode deixar passar as oportunidades. A primeira batalha a ser travada será com o América-MG, um concorrente direto, na próxima terça-feira (5), em Belo Horizonte. Para o compromisso, o técnico Matheus Costa confia na regularidade que seu grupo vem apresentando e quer seu elenco jogando como em uma decisão.

Além de encarar o Coelho, o Tricolor terá pela frente o Vitória, o São Bento e o Botafogo-SP em casa, e Atlético-GO e Criciúma fora. O segredo para somar os pontos necessários é manter o equilíbrio. “Nessa reta final ter estabilidade e conseguir ter rendimento é fundamental. Em fim de temporada, com todos desgastados, podem ter alguns resultados que poucos esperam. Tenho falado isso pra nosso elenco, nesses seis jogos precisamos ser constantes”, enfatizou o treinador.

Matheus Costa disse que sua equipe tem demonstrado que tem condições de acreditar em uma vaga no G4, pois mesmo nas derrotas mostrou bom desempenho. “Não vencemos o Sport, em Recife, mas tivemos oportunidades para vencer. Contra o Figueirense foram três bolas na trave e se tivéssemos vencido falariam que jogamos bem. Contra o Londrina (vitória por 1×0), tivemos muitas oportunidades e tudo isso isso me deixa confiantes para irmos para Belo Horizonte e fazermos uma boa partida”, explicou.

O América-MG é o quinto colocado, tem 48 pontos, um a mais que o Tricolor, mas entra em campo neste sábado (2) diante da Ponte Preta – por isso, pode aumentar mais a diferença. De qualquer forma, o Coelho é um concorrente direto à vaga e o Paraná precisa encarar o jogo como uma final. “Vamos jogar sabendo que é confronto direto, em que temos margem de erro de praticamente zero. É uma decisão, esse é o pensamento, mas saber que estamos produzindo nos dá confiança de que podemos conseguir esses três pontos”, concluiu.