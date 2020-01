Paraná Clube e Coritiba se enfrentam neste domingo (26), às 18h, na Vila Capanema, pela terceira rodada do Estadual. Terceiro e quarto colocados, respectivamente, os times fazem confronto direto no Paratiba 104 da história.

O Paraná Clube deve ter apenas uma mudança para enfrentar o Coritiba em relação ao time que venceu o Cascavel CR na última quinta-feira (23). O técnico Allan Aal tem preferido manter uma ‘espinha dorsal’ da equipe paranista nos dois primeiros confrontos do Campeonato Paranaense e assim deve fazer no clássico. Na lateral-direita, Rafael França deve aparecer no lugar de Bruno, volante que jogou improvisado no último compromisso.

O atacante Andrey, autor do primeiro gol paranista de 2020 destacou que o grupo vai determinado para encarar o rival, uma vez que vem de um triunfo.

“Vamos confiantes. É um time jovem, mas muito forte. Se jogarmos como estamos jogando faremos um bom jogo”, disse.

Já o Coxa estreou com vitória sofrida diante do FC Cascavel, nos acréscimos, no Couto Pereira, mas não conseguiu repetir o feito e só empatou com o Rio Branco no meio de semana, também em casa. Em ambos, a equipe saiu atrás do placar logo no começo das partidas.

O técnico Eduardo Barroca tem adotado o rodízio do elenco para dar condições físicas ao elenco e não será diferente no clássico. O time titular deve ter mudanças em relação ao jogo passado, como as voltas de Alex Muralha, William Matheus, Gabriel e Rafinha.

Transmissão

Será possível acompanhar a partida pela plataforma DAZN e também pelo Tempo Real da Tribuna do Paraná. A assinatura para conferir a competição custa R$19,90, mas o primeiro mês é grátis.

Ingressos

– R$ 60 e R$ 30 (meia) – Curva Norte e Visitantes

– R$ 70 e R$ 35 (meia) – Reta do Relógio

– R$ 80 e R$ 40 (meia) – Social

– R$ 90 e R$ 45 (meia) – Cadeiras

– R$ 150 – Camarote individual

Ficha técnica

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

1ª FASE – 3ª RODADA

PARANÁ X CORITIBA

Paraná

Alisson; Rafael França (Bruno), Thales, Fabrício e Juninho; Jhony Douglas, Gabriel Kazu e Andrey; Raphael Alemão, Gustavo Mosquito e Rafael Furtado.

Técnico: Allan Aal

Coritiba

Alex Muralha; Lucas Ramon, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Matheus Galdezani e Rafinha; Robson, Guilherme Parede e Igor Jesus. Técnico: Eduardo Barroca

Local: Vila Capanema

Horário: 18h

Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior

Assistentes: Bruno Boschilia e Danilo Padilha Porse