Eduardo Barroca e Allan Aal terão páreo duro, com clássico logo de cara. Fotos: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

Com cara de pré-temporada e com muita preocupação com lesões, o Paranaense 2020 recomeça neste domingo (19), às 16h, para Paraná e Coritiba.

publicidade

O jogo de ida das quartas de final do campeonato será na Vila Capanema, com portões fechados, mas inicialmente havia sido marcado para o Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.

+ Confira como parou o Paranaense e a situação do mata-mata!

A mudança de última hora, na antevéspera do confronto e aconteceu porque a Federação Paranaense de Futebol (FPF) convenceu a prefeitura de Curitiba a liberar a realização do jogo na capital, seguindo protocolos de segurança para Covid-19.

Apesar do aumento da curva da doença no Estado, o futebol retorna às pressas por causa da confirmação do início do Brasileirão para os dias 8 e 9 de agosto. Um reinício que, apesar de valer vaga nas semifinais do torneio, é o primeiro passo de preparação para a temporada de tricolores e coxas-brancas.

publicidade

“Vamos jogar da melhor maneira possível, tentar buscar os nossos resultados com protagonismo, como sempre trabalhamos desde o início. Mas sempre deixando claro que temos a possibilidade de seis partidas até a nossa estreia no Brasileiro, que é o foco primário do ano”, afirmou o técnico do Coxa, Eduardo Barroca.

+ Saiba como assistir aos jogos do Paranaense pelo celular, computador ou Smart TV

O comandante, aliás, destacou a preocupação com lesões na volta, mesmo pensamento do comandante paranista, Alan Aal. Especialmente porque o Estadual mantém as tradicionais três substituições, não as cinco que vêm sendo permitidas na maioria dos campeonatos pós-paralisação.

“A falta das cinco substituições é uma coisa que nos preocupa, porque não é só o Paranaense que vamos disputar nesse ano. Temos um Brasileiro praticamente a três semanas da estreia e perder um jogador nesse início de campeonato seria muito ruim para todos nós”, comentou o treinador do Tricolor.

Mostrar Player

Para este clássico, o Coritiba manterá a base que vinha jogando antes da paralisação, quando o time tinha encaixado e vinha colhendo bons resultados.

Já no Paraná, a novidade maior é no gol, com a volta de Alisson. O arqueiro tinha se lesionado e não jogaria mais o Paranaense, mas durante a paralisação se recuperou e está à disposição.

Mostrar Player

Em janeiro, pela terceira rodada do Estadual, o Alviverde venceu por 1×0 na casa do Tricolor, com gol de Thiago Lopes, que deve seguir entre os titulares.

Transmissão

O jogo será transmitido de maneira exclusiva pela DAZN. A Tribuna do Paraná acompanha o clássico em tempo real.

Ficha Técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

Quartas de final – Jogo de ida

18/07/2020

PARANÁ X CORITIBA

Paraná: Alisson; Paulo Henrique, Thales, Fabrício e Juninho; Carlos Dias, Kaio e Renan Bressan; Marcelo, Thiago Alves e Raphael Alemão. Técnico: Alan Aal.

Coritiba: Alex Muralha; Patrick Vieira, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Nathan Silva, Matheus Sales, Giovanni Augusto, Thiago Lopes e Rafinha; Igor Jesus. Técnico: Eduardo Barroca.

Local: Vila Capanema

Horário: 16h

Árbitro: Rodolpho Toski Marques

Assistentes: Bruno Boschilia e Ivan Carlos Bohn

+ Quer assistir aos jogos do Paranaense ao vivo? Assine a DAZN com 30 dias grátis

+ Mais de Coxa e Tricolor:

+ Paraná trata como prioridade os jogos da Série B em Curitiba

+ Coritiba renova com revelação da base e mete multa milionária

+ Lateral deixa o Coritiba e acerta com time da Série B

+ O que pode e o que não pode no retorno do Paranaense?

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?