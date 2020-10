Após quase um ano sem entrar em campo, a seleção brasileira voltará a disputar uma partida na sexta-feira (9). A equipe estreia nas eliminatórias contra a Bolívia, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Serão 325 dias desde o amistoso com a Coreia do Sul, realizado nos Emirados Árabes Unidos em 19 de novembro de 2019. Com gols de Lucas Paquetá, Philippe Coutinho e Danilo, o Brasil venceu os sul-coreanos por 3×0 e encerrou uma sequência de cinco jogos sem vitórias.

O tempo de inatividade, por mais que Tite goste do trabalho de campo, deu a ele a possibilidade de rever jogos e métodos de treino da seleção brasileira, além de observar as atuações dos jogadores do país na retomada do futebol nacional e na Europa.

Time do Brasil definido

Tite teve tempo de sobra para pensar em um novo jeito de fazer o Brasil jogar. Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Com dores na região lombar, Neymar é dúvida para a estreia da seleção. O atacante começou a se queixar de dores nas costas no treino de quarta (7), na Granja Comary, e foi poupado da atividade desta quinta (8), já na Neo Química Arena.

“Ontem (quarta) ele não conseguiu treinar, com dores na lombar. Durante o aquecimento ele foi retirado no treino. De ontem para hoje (quinta) teve uma pequena melhora. Não temos nem 24 horas da dor mais intensa. Ele não tem condições de treino, vai ficar no hotel fazendo tratamento intensivo. Amanhã (sexta) vamos passar uma posição mais positiva para o Tite”, disse o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar.

Caso Neymar não tenha condições de jogo, Tite escalará como titular o meia Everton Ribeiro, do Flamengo. Os dois trabalharam juntos no Corinthians, em 2011, mas o meio-campista não teve oportunidades com o treinador, que agora aposta no jogador para esta nova etapa.

“O que o Everton Ribeiro te traz? É um articulador, da construção, um jogador que pensa a última bola, e também um finalizador de média distância”, afirmou Tite.

No gol, o técnico já confirmou o seu titular: Weverton, do Palmeiras. Dono da posição, Alisson, do Liverpool, da Inglaterra, se machucou em um treino do clube inglês e foi cortado da convocação. Para o seu lugar, Tite chamou Ederson, do Manchester City, também da Inglaterra, que no último ciclo foi o reserva imediato de Alisson.

“O Weverton fez uma grande sequência em alto nível, que o credenciou”, disse o treinador.

Outro que deve ganhar oportunidade de iniciar a partida é Douglas Luiz, meio-campista do Aston Villa, da Inglaterra.

Transmissão

A partida Brasil x Bolívia terá transmissão da Globo e também do Sportv.

Ficha técnica

ELIMINATÓRIAS DA COPA

1ª Rodada

09/10/2020

Brasil

Weverton; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Casemiro, Douglas Luiz e Philippe Coutinho; Everton, Roberto Firmino e Neymar (Everton Ribeiro).

Técnico: Tite

Bolívia

Lampe; Jesús Sagredo, Carrasco, Valverde e José Sagredo; Bustamante, Erwin Sánchez Jr e Wayar; Jhasmani Campos, Saucedo e Franz González.

Técnico: César Farias

Local: Neo Química Arena (São Paulo-SP)

Horário: 21h30

Árbitro: Leodan González (URU)

Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Richard Trinidad (URU)

VAR: Esteban Ostoich (URU)