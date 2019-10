A definição do título da temporada 2019 do Circuito Mundial de Surfe ficará para o Pipe Masters, no Havaí, no último evento do campeonato. Neste domingo, o líder do ranking Gabriel Medina foi eliminado nas oitavas de final da etapa de Portugal, em Peniche, enquanto Filipe Toledo, o segundo colocado, passou de fase.

Quem também está nas quartas de final é Italo Ferreira. E isso significa que agora Medina tem também ameaçada a presença na Olimpíada de Tóquio – há um limite de duas vagas por país nos Jogos de 2020, desde que ambos terminem a temporada 2019 do Circuito Mundial entre os dez primeiros colocados.

Medina vinha liderando com folga a disputa com Caio Ibelli neste domingo, mas foi punido por interferência, perdendo para o compatriota por 8,50 a 8,17. Nas quartas de final, Ibelli terá pela frente Peterson Crisanto, que derrotou o também brasileiro Jesse Mendes por 14,34 a 12,46.

Em sua bateria, Filipinho superou o australiano Wade Carmichael por 14,60 a 9,27 e agora terá pela frente o japonês Kanoa Igarashi nas quartas de final. Italo, por sua vez, derrotou o norte-americano Conner Coffin por 13,83 a 10,83. E seu próximo oponente será o australiano Jack Freestone.

Já Michael Rodrigues deixou a disputa em Portugal nas oitavas de final ao ser superado pelo norte-americano Kolohe Andino por 14,84 a 11,57.

FEMIININO – Na disputa feminina, Tatiana Weston-Webb assegurou a sua presença na Olimpíada ao avançar às quartas de final com a vitória sobre a havaiana Coco. Na próxima fase em Portugal, terá pela frente a australiana Sally Fitzgibbons.