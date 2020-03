O Comitê Olímpico Internacional (COI) confirmou na manhã desta segunda-feira (30) a nova data dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que foram adiados por conta da pandemia do novo coronavírus. A Olimpíada vai acontecer entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021, praticamente um ano de adiamento.

No comunicado oficial, o COI afirma que a nova data dá “às autoridades de saúde e a todos os envolvidos na organização dos Jogos o tempo máximo para lidar com o cenário em constante mudança e com as perturbações causadas pela pandemia do COVID-19”.

A decisão de adiar os Jogos Olímpicos foi tomada na semana passada, após forte pressão de atletas e comitês nacionais. Nos últimos dias, houve especulações de que a Olimpíada poderia ser realizada em abril de 2021, mas o COI decidiu manter o evento no mesmo período, o que agradou os atletas.

“É necessário um certo período de tempo para a seleção e qualificação dos atletas e para seu treinamento e preparação, e o consenso foi de que seria preferível a realização dos Jogos remarcados durante as férias de verão no Japão”, disse o presidente do comitê organizador, Mori Yoshiro.

No mesmo comunicado, o Comitê Paralímpico Internacional confirmou que a Paralimpíada será realizada entre os dias 24 de agosto e 5 de setembro.