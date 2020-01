A segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior teve sequência neste sábado com a classificação do Internacional. Atuando no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste (SP), o time gaúcho superou o Volta Redonda-RJ por 1 a 0, com gol marcado por Matheus Monteiro, em cobrança de pênalti, aos 50 minutos da etapa final.

Após um início equilibrado, o Internacional passou a comandar o ritmo do jogo e quase marcou com Caio, de cabeça, aos 25 minutos. Na sequência, Praxedes até balançou a rede, mas a arbitragem assinalou impedimento. O clube gaúcho ainda teve outra boa chance com Matheus Monteiro, que finalizou por cima.

O segundo tempo também começou calmo, mas novamente o time colorado passou a dominar e a criar chances. Já nos minutos finais, Léo Borges quase marcou após boa jogada individual. Quando tudo parecia indicar o empate, o Internacional teve um pênalti a seu favor no último lance, que foi convertido por Matheus Monteiro.

Esta foi a terceira vitória do Internacional na competição. Na primeira fase, acumulou dois triunfos e um empate. Agora, a equipe se prepara para enfrentar o Desportivo Brasil-SP, que mais cedo eliminou o Capivariano-SP ao vencer por 2 a 1.

Confira os resultados deste sábado pela 2.ª fase da Copa São Paulo:

Botafogo-SP 2 x 0 Botafogo-RJ

Vitória-BA 0 (4) x (5) 0 Paraná-PR

Desportivo Brasil-SP 2 x 1 Capivariano-SP

Internacional-RS 1 x 0 Volta Redonda-RJ