O armador James Harden, do Houston Rockets, e o ala Luka Doncic, do Dallas Mavericks, foram os

destaques da rodada de sábado à noite na NBA. O momento negativo foi a contusão do ala Gordon Hayward, do Boston Celtics, que quebrou a mão esquerda e não tem previsão para retornar às quadras.

Harden ficou muito perto de conseguir um triplo-duplo na vitória dos Rockets, por 117 a 94, fora de casa, diante do Chicago Bulls, ao anotar 42 pontos, dez rebotes e nove assistências durante os 36 minutos em que esteve em ação.

O armador Russell Westbrook contribuiu com 26 pontos e Clint Capela conseguiu um duplo-duplo de 16 pontos e 20 rebotes. Com isso, o time de Houston chegou à sexta vitória, após nove jogos, enquanto os Bulls perderam pela sétima vez, depois de dez partidas.

O esloveno Doncic também se aproximou do triplo-duplo no triunfo dos Mavericks sobre os Grizzlies, em Memphis, por 138 a 122. O melhor novato da temporada passada alcançou 24 pontos, 14 rebotes e oito assistências para o Dallas.

Todo este desempenho foi conseguido em três quartos da partida, pois no último quarto o jogador, de 20 anos, ficou no banco de reservas por decisão do treinador Rick Carlisle. Com isso, o jogador perdeu a oportunidade de obter o quinto triplo-duplo da temporada.

Foi a sexta vitória do Dallas, após nove duelos, enquanto o Memphis perdeu o sétimo jogo, em nove partidas disputadas na temporada.

No Texas, Jaylen Brown marcou 30 pontos e foi o cestinha do Boston Celtics, que venceu o San Antonio Spurs por 135 a 115. Mas a sétima vitória, em oito jogos, não foi tão festejada por causa da fratura na mão esquerda de Gordon Hayward, em lance com LaMarcus Aldridge.

Segundo Mark Bartelstein, agente de Hayward, o jogador vai passar por exames nesta segunda-feira para saber se será necessária uma cirurgia para corrigir a fratura. Quando deixou a quadra, o ala havia feito nove pontos.

Dois anos atrás, Hayward perdeu toda a temporada por causa de uma lesão no tornozelo sofrida a seis minutos da partida de abertura contra o Cleveland Cavaliers.

Em Charlotte, o New Orleans Pelicans conseguiu a segunda vitória, ao derrotar os Hornets por 115 a 110, com bela atuação de Brandon Ingram, autor de 25 pontos e nove rebotes. Apesar de cometer 26 erros na partida, os Pelicans quebraram uma série negativa de três derrotas consecutivas.

Já o Golden State Warriors continua somando maus resultados. Finalista nas últimas cinco edições, o time sofre com a ausência dos astros Kevin Durant, Klay Thompson e Stephen Curry, todos machucados. A derrota da vez foi para o Oklahoma City Thunder por 114 a 108. O ala-pivô italiano Danilo Gallinari foi o destaque com 21 pontos para o time de Oklahoma, que somou a quarta vitória, em nove jogos. Os Warriors somaram a terceira derrota seguida, a oitava depois de dez partidas.

Resultados da rodada de sábado à noite da NBA:

San Antonio Spurs 115 x 135 Boston Celtics

Charlotte Hornets 110 x 115 New Orleans Pelicans

Chicago Bulls 94 x 117 Houston Rockets

Memphis Grizzlies 122 x 138 Dallas Mavericks

Oklahoma City Thunder 114 x 108 Golden State Warriors

Jogos previstos para segunda-feira à noite

Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets

Orlando Magic x Indiana Pacers

Philadelphia 76ers x Charlotte Hornets

Oklahoma City Thunder x Milwaukee Bucks

New York Knicks x Cleveland Cavaliers

Phoenix Suns x Brooklyn Nets

Portland Trail Blazers x Atlanta Hawks