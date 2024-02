Nissan People Week: uma semana com foco nas pessoas

A Nissan está lançando sua People Week, a quarta edição das NSAM Weeks, que têm o objetivo de apresentar os pilares e tendências que estão impactando o mundo dos negócios e do setor. Desta vez, a Nissan utilizará conteúdos exclusivos e bate-papos valiosos para compartilhar uma visão sobre a cultura, diversidade, equidade e inclusão, talento, omotenashi (a hospitalidade japonesa que permeia a organização) e muito mais.

A Nissan People Week tem início no dia 28 de fevereiro e oferecerá uma série de ações e conteúdos que destacam “o poder que vem de dentro” – o slogan da cultura Nissan Way –, por meio de diferentes vozes:

Um painel sobre Diversidade, Equidade e Inclusão, onde líderes da ONU Mulheres, Pride Connection e representantes da Nissan vão trocar conhecimentos e experiências;

onde líderes da ONU Mulheres, Pride Connection e representantes da Nissan vão trocar conhecimentos e experiências; Um tour virtual pela sede corporativa que foi renovada, tendo contado com a ajuda da equipe do Escritório de Design da Nissan América Latina para criar e refletir a cultura da empresa, em espaços de trabalho cheios de energia;

corporativa que foi renovada, tendo contado com a ajuda da equipe do Escritório de Design da Nissan América Latina para criar e refletir a cultura da empresa, em espaços de trabalho cheios de energia; Histórias do talento latino pelo mundo. O encontro de diferentes culturas e experiências que aproximam;

latino pelo mundo. O encontro de diferentes culturas e experiências que aproximam; Um redescobrimento do “omotenashi” (hospitalidade japonesa), como elemento diferenciador nas relações dentro e fora da empresa;

(hospitalidade japonesa), como elemento diferenciador nas relações dentro e fora da empresa; Um novo episódio do “Nissan No Ar”, abre em uma nova aba, o podcast da Nissan, desta vez com foco no poder das pessoas.

Foram três as edições da Nissan Weeks organizadas pela marca na América do Sul anteriormente. A primeira teve como foco o Design, enquanto que a segunda foi centrada na Manufatura. Na edição mais recente, chamada de Nissan Innovation Week, a empresa apresentou – por meio de especialistas internacionais e locais – como as ideias e inovações associadas à mobilidade ganham vida e se traduzem em tecnologias avançadas, reunidas sob a visão Nissan Intelligent Mobility.

Os dois fios condutores da #NissanPeopleWeek serão a perspectiva e a transformação, permeando todos os conteúdos de valor que a empresa vai apresentar, em um convite para celebrar o mais importante: as pessoas.