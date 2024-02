O novo SUV Citroën C3 Aircross com mais versatilidade e praticidade

O novo Citroën C3 Aircross chegou às lojas de todo o Brasil como o SUV turbo automático mais acessível do país e, em breve, o único a também oferecer opção de sete lugares. Seu design moderno e sua versatilidade são, por si só, atributos que o diferenciam no dia a dia, mas clientes que querem ir além também terão a seu dispor uma gama completa de acessórios Mopar composta por mais de 40 itens.

Os equipamentos podem ser adquiridos como pacotes – denominados Pack Protection, Pack Comfort e Pack Design – ou individualmente para cobrir a necessidade de cada cliente. Como todo acessório original Mopar, todos passaram por uma ampla bateria de testes para assegurar a qualidade, robustez e segurança. E, por isso, eles não alteram a garantia original de três anos (sem limite de quilometragem) do Novo Aircross. É possível comprar os acessórios no momento de aquisição do SUV ou em um momento posterior, em qualquer uma das mais de 170 concessionárias Citroën espalhadas pelo Brasil. O portfólio com preços e detalhes pode ser conferido no link: https://www.citroen.com.br/meu-citroen/acessorios.html.

Para facilitar a procura pelo acessório mais adequado e a avaliação dos produtos que fazem mais sentido, os catálogos se dividem por perfis de clientes.

“A Grande Família”, como o nome sugere, engloba itens exclusivos que “permitem que o SUV para toda a família mantenha e entregue ainda mais versatilidade nas mais diferentes condições. A capa de banco permite voltar de passeios na praia, parques e outras atividades físicas sem o risco de molhar os assentos, enquanto o carregador por indução é uma facilidade que permite a recarga breve do smartphone sem a necessidade de fios e cabos.

Por falar em bagagem, uma caixa organizadora permite acomodar diferentes objetos no porta-malas ou banco traseiro com mais conforto e segurança. Já os tutores de pets têm, por sua vez, a possibilidade colocar a capa protetora e o cinto de segurança desenvolvidos especialmente para o transporte de animais.

“Cuidado e Segurança” é para quem não dispensa cuidados sem perder a identidade. Estão disponíveis faróis de neblina, lâmpadas super brancas, kit de iluminação interna ambiente, pedaleiras esportivas, câmera de ré e protetor de carter. Protetores de soleira também integram os itens que somam função, conforto e estilo.

No pacote “Estilo do Meu Jeito”, o cliente pode optar pelo Decor Grade Dianteira, que reforça o visual único do modelo. Também é possível instalar os exclusivos Apliques Laterais, que aumentam a proteção das portas contra pequenos contatos, como o de portas de outros carros em estacionamento, ao mesmo tempo em que agrega ainda mais identidade ao Novo Aircross.

O catálogo “Rolê do Dia a Dia” inclui os tapetes de PVC, que oferecem mais proteção aos assoalhos, e câmera de monitoramento DVR fixada no para-brisas que amplia a segurança no dia a dia, gravando todo o trajeto do veículo e adicionando uma camada de proteção em imprevistos do cotidiano.

Nem mesmo os exclusivos bancos removíveis do Novo Aircross de sete lugares ficaram de fora da linha de acessórios. Com a bag Mopar feita sob medida, é possível transportar e armazenar com muita facilidade os leves bancos da terceira fileira caso o cliente opte por removê-los do veículo.