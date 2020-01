O lateral-esquerdo Kazu, 19 anos, se despediu do Grêmio e retorna ao Coritiba para a próxima temporada. Em suas redes sociais, o atleta admitiu que não fica no clube gaúcho em 2020. O vínculo de empréstimo se encerra nesse dia 31.



“Fala nação tricolor! Venho hoje aqui me despedir e agradecer todo o carinho e amor que tiveram por mim, mesmo sendo apenas um atleta da base. Obrigado também Grêmio por todo o suporte que recebi nesse 1 ano e meio, cresci e amadureci muito! Tudo nas mãos de Deus sempre”, escreveu.



O jogador estava no sub-23 do Grêmio e aguardava uma posição da diretoria gremista sobre sua continuidade. O Coxa, em contrapartida, negociava a vinda de dois atletas para o elenco principal: o zagueiro Rafael Thiery e o centroavante André. Dessa forma, a negociação melou.



Promessa das categorias de base, Kazu tem contrato com o Coxa até o final de 2021, e o presidente Samir Namur já tinha admitido que ele seria utilizado no Estadual se não continuasse em Porto Alegre. O elenco se apresenta no dia 3 de janeiro, no CT da Graciosa.



A estreia do Coritiba no Campeonato Paranaense de 2020 será contra o FC Cascavel, no dia 19, um domingo, às 16h, no Couto Pereira.

