Futebol é na Tribuna do Paraná! Por isso, acompanhe com a gente os jogos e resultados na Tabela da Copinha 2020, o campeonato de futebol Júnior mais esperado do país! A Copa São Paulo de Futebol Júnior começa no dia 02 de janeiro de 2020 e vai até dia 25.

Mas onde vão passar os jogos da Copinha 2020? Neste ano, teremos transmissões pela internet, na TV aberta e canais de TV por assinatura. Veja na tabela abaixo os resultados dos jogos da copinha, próximas partidas e onde assistir os jogos. Fique ligado aqui na Tribuna para acompanhar todas as notícias da Copa SP 2020!

Tabela de jogos da Copinha 2020 e todos os resultados

Tabela de jogos Classificação

Sedes, clubes e Grupos da Copa SP 2020

Grupo 1 – OSVALDO CRUZ:

Osvaldo Cruz-SP, Londrina-PR, São José-RS, Ponte Preta-SP

Grupo 2 – MARÍLIA:

Marília-SP, Santos-SP, Timon-MA, Olímpico-SE

Grupo 3 – ASSIS:

Assisense-SP, Atlético-GO, Dimensão Capela-AL, Botafogo-SP

Grupo 4 – BAURU:

Noroeste-SP, Botafogo-RJ, Visão Celeste-RN, Novorizontino-SP

Grupo 5 – JAÚ:

XV de Jaú-SP, Vitória-BA, Serra-ES, Guarani-SP

Grupo 6 – RIO CLARO:

Velo Clube-SP, Paraná Clube, Nacional-AM, Red Bull Brasil-SP

Grupo 7 – CAPIVARI:

Capivariano-SP, Internacional-RS, Confiança-SE, Linense-SP

Grupo 8 – PORTO FELIZ:

Desportivo Brasil-SP, América-MG, Volta Redonda-RJ, Galvez-AC

Grupo 9 – TANABI:

Tanabi-SP, Fortaleza-CE, Brasil de Pelotas-RS, Votuporanguense-SP

Grupo 10 – BÁLSAMO:

Mirassol-SP, Joinville-SC, Nova Iguaçu-RJ, Linhares-ES

Grupo 11 – FRANCA:

Francana-SP, Corinthians-SP, Retrô-PE, Fluminense-PI

Grupo 12 – CRAVINHOS:

Comercial-SP, Juventude-RS, Cuiabá-MT, Desportiva Perilima-PB

Grupo 13 – INDAIATUBA:

Primavera-SP, Bahia-BA, Tupi-MG, XV de Piracicaba-SP

Grupo 14 – JUNDIAÍ:

Paulista-SP, Athletico, Gama-DF, Rio Claro-SP

Grupo 15 – ITU:

Ituano-SP, Fluminense-RJ, Socorro-SP, Vilhenense-RO

Grupo 16 – TABOÃO DA SERRA:

Taboão da Serra-SP, CRB-AL, Vila Nova-GO, Inter de Limeira-SP

Grupo 17 – ARARAQUARA:

Ferroviária-SP, Palmeiras-SP, União Rondonópolis-MT, Petrolina-PE

Grupo 18 – SERTÃOZINHO:

Sertãozinho-SP, Goiás-GO, Confiança-SE, Penapolense-SP

Grupo 19 – ITAPIRA:

Itapirense-SP, Vasco-RJ, Carajás-PA, Jacuipense-BA

Grupo 20 – JAGUARIÚNA:

Jaguariúna-SP, Criciúma-SC, Náutico-PE, Santo André-SP

Grupo 21 – MOGI DAS CRUZES: União Mogi-SP, Grêmio-RS, Real-DF, Juventus-SP

Grupo 22 – SUZANO:

União Suzano-SP, Chapecoense-SC, União ABC-MS, São Raimundo-RR

Grupo 23 – TAUBATÉ:

Taubaté-SP, Atlético-MG, River-PI, Capital-TO

Grupo 24 – GUARATINGUETÁ:

Manthiqueira-SP, ABC-RN, Resende-RJ, São Bernardo-SP

Grupo 25 – DIADEMA:

Água Santa-SP, Flamengo-RJ, Vitória da Conquista-BA, Trem-AP

Grupo 26 – MAUÁ:

Mauá-SP, Avaí-SC, Nova Andradina-MS, Atlético-CE

Grupo 27 – BARUERI:

Oeste-SP, Cruzeiro-MG, Trindade-GO, Sergipe-SE

Grupo 28 – OSASCO:

Audax-SP, Sport-PE, Desportiva-PA, Moto Club-MA

Grupo 29 – SÃO BERNARDO DO CAMPO:

EC São Bernardo-SP, São Paulo-SP, Operário-PR, Palmeira-RN

Grupo 30 – GUARULHOS:

Flamengo-SP, Santa Cruz-PE, América-RJ, Guarulhos-SP

Grupo 31 – SÃO PAULO (NICOLAU ALAYON):

Nacional-SP, Ceará-CE, Canaã-BA, São Caetano-SP

Grupo 32 – SÃO PAULO (CANINDÉ):

Portuguesa-SP, CSA-AL, Coritiba, São Bento-SP