Ex-técnico do Athletico e da seleção feminina de futebol e do São Paulo, Oswaldo Alvarez, o Vadão, está internado em um hospital da capital paulista desde a última segunda-feira (18). Segundo o UOL Esporte, ele passa por tratamento contra câncer descoberto no início deste ano.

Vadão estava em Campinas mas foi transferido para São Paulo por causa de complicações de saúde. Ponte Preta e Guarani, clubes que ele também dirigiu, fizeram postagens no Twitter dando apoio ao treinador que ficou conhecido no cenário nacional no início da década de 1990 com o que ficou conhecido como “carrossel caipira”, time do Mogi Mirim que tinha Rivaldo, Válber e Leto.

Vadão está fora do futebol desde o Mundial feminino de 2019, quando o Brasil foi eliminado pela anfitriã França nas oitavas de final.

