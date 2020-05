O Athletico fez um pré-registro na Confederação Brasileira de Futebol com a renovação do contrato do volante Wellington, capitão do Furacão nas últimas temporadas.

O jogador, que possui vínculo com o clube somente até o final deste ano, deve estender o seu contrato até o final de 2021. A informação é do site Gazeta Esportiva e foi confirmada pela Tribuna/Gazeta do Povo.

Com 29 anos, Wellington foi contratado pelo Athletico em 2018, após um início de temporada com polêmicas no Vasco da Gama. Em três anos com o Furacão, o volante realizou 76 jogos com a camisa rubro-negra e marcou um gol.

No momento, o técnico Dorival Júnior possui apenas dois jogadores para a posição. Além de Wellington, Lucho González e Erick também jogam na proteção da defesa.

+ Mais do Furacão:

+ Athletico se aproxima de acerto com meio-campo do Santos

+ Caso do “jogo fantasma” envolvendo clube paranaense vai parar na Fifa

+ Você é mestre no clássico Atletiba? Então prove no nosso quiz!

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?