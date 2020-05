O caso do “jogo fantasma” envolvendo os clubes Andraus, de Campo Largo, e Serrano, da Paraíba, mostrado em reportagem do programa Fantástico no último domingo (17), chegou até a Fifa. Durante a paralisação do futebol nacional pela pandemia da Covid-19, a suposta partida movimentou cerca de R$ 10 milhões em apostas no dia 25 de março.

A Federação Paranaense de Futebol (FPF) encaminhou nesta terça-feira (19) ofício ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), ao Comitê de Ética da CBF, ao presidente Rogério Caboclo, e também à entidade máxima do futebol.

“Encaminhamos ofício a todos esses órgãos esclarecendo tudo o que está acontecendo. Encaminhamos a matéria da Rede Globo para que analisem e tomem providências. Quem viu a reportagem, percebe que as coisas não casam totalmente. Então, passei pra eles. A Federação está fazendo seu estudo, vendo o caminho que vamos tomar”, afirma o presidente da FPF, Hélio Cury, que não descarta aplicar uma punição ao Andraus.

“Essa questão está no meu jurídico. Estamos analisando dentro do estatuto se é possível, se cabe aplicar alguma sanção. Amanhã ou depois de amanhã vamos ter um parecer sobre isso”, diz.

Não há provas de que o duelo entre Andraus e Serrano realmente o aconteceu. Porém, a movimentação estranha das apostas chamou atenção, especialmente porque não existe nenhum registro da partida.

Outro lado

Através de nota oficial, a defesa de Nadim Andraus alega que o jogo em questão ocorreu sim. Veja abaixo na íntegra:

“O programa “Fantástico”, da Rede Globo, em sua última edição (domingo, 17 de maio de 2020), de forma irresponsável e difamatória, divulgou a matéria intitulada “Dois times brasileiros movimentaram milhões em apostas sem entrar em campo”. É mencionada e estampada a imagem do CLUBE ANDRAUS BRASIL LTDA – ME.

Alguns esclarecimentos são necessários para reestabelecer a verdade e, principalmente, afastar qualquer suspeita de improbidade.

Diferentemente da reportagem, o jogo-treino entre as equipes CLUBE ANDRAUS e GRÊMIO RECREATIVO SERRANO foi realizada no dia 25 de março de 2020, nas dependências do Centro de Treinamento do Andraus, conforme vasta documentação existente.

Como se tratava de um jogo na modalidade treino, maiores formalidades foram dispensadas.

Contudo, ao possibilitar tal realização, o CLUBE ANDRAUS BRASIL obedeceu a todas as diretrizes sanitárias, e procedeu o jogo-treino de portões fechados. No local, não houve a aglomeração de 50 pessoas ou mais, em primazia ao art. 3° do Decreto nº. 4.230 do Governo do Estado do Paraná.

A indevida e criminosa exposição da imagem do CLUBE ANDRAUS BRASIL e o suposto envolvimento do nome dele em ilícitos terá os autores e propagadores responsabilizados nas esferas administrativa, cível e criminal.”

Curitiba, 18 de maio de 2020.

MARLUZ LACERDA DALLEDONE

Advogado do CLUBE ANDRAUS BRASIL LTDA – ME.”

Histórico

Não é a primeira vez que o nome do clube paranaense e de seu dono, Nadim Andraus, aparecem em polêmicas. Em outubro do ano passado, o clube foi acusado pelo Iguaçu de União da Vitória de um conluio com o Grecal na última rodada da primeira fase da Terceira Divisão, com direito a um suposto problema na estrada forjado. Na ocasião, o empresário disse que não tinha “nada a ver com isso”.

Antes disso, em 2018, uma reportagem do programa Esporte Espetacular mostrou que Nadim Andraus era suspeito de manipulação de resultados, com apostas feitas por ele contra o seu próprio time.

“Me vejo no meio de uma perseguição irresponsável”, disse em sua defesa na época, via nota oficial.

