O Athletico informou na noite dessa segunda-feira (18), via nota oficial, que o empresário Nadim Abrão Andraus Filho foi afastado do Conselho Deliberativo do clube. Segundo o texto a saída foi feita por pedido do próprio conselheiro.

No último domingo Nadim Andraus foi protagonista de uma matéria no Fantástico, da TV Globo. A reportagem apontava um suposto “jogo fantasma” do seu clube, o Andraus, com o Serrano, da Paraíba, em uma partida que movimentou cerca de R$ 10 milhões em sites de apostas.

O advogado de Andraus, Marluz Dalledone, rechaçou as denúncias. E afirmou que houve o encontro entre o Andraus e o Serrano, em jogo treino realizado nas dependências do clube paranaense. Veja nota emitida pela defesa ao final do texto.

+ Cristian Toledo: o perigo da manipulação de resultados

Não é a primeira vez que o nome do clube paranaense e de seu dono, Nadim Andraus, aparecem em polêmicas. Em outubro do ano passado o clube foi acusado pelo Iguaçu de União da Vitória de um conluio com o Grecal na última rodada da primeira fase da Terceira Divisão, com direito a um suposto problema na estrada forjado. Na ocasião o empresário disse que não tinha “nada a ver com isso”.

Antes disso, em 2018, uma reportagem do programa Esporte Espetacular mostrou que Nadim Andraus era suspeito de manipulação de resultados, com apostas feitas por ele contra o seu próprio time. “Me vejo no meio de uma perseguição irresponsável”, disse em sua defesa na época, via nota oficial.

O Athletico Paranaense informa à nação athleticana que, na data de hoje, houve o afastamento do Sócio Nadim Abrão Andraus Filho, a seu pedido, dos quadros do Conselho Deliberativo do Clube. — Athletico Paranaense (de 🏠) (@AthleticoPR) May 18, 2020

Nota emitida pela defesa de Nadim Andraus

O programa “Fantástico”, da Rede Globo, em sua última edição (domingo, 17 de maio de 2020), de forma irresponsável e difamatória, divulgou a matéria intitulada “Dois times brasileiros movimentaram milhões em apostas sem entrar em campo”. É mencionada e estampada a imagem do CLUBE ANDRAUS BRASIL LTDA – ME.

Alguns esclarecimentos são necessários para reestabelecer a verdade e, principalmente, afastar qualquer suspeita de improbidade.

Diferentemente da reportagem, o jogo-treino entre as equipes CLUBE ANDRAUS e GRÊMIO RECREATIVO SERRANO foi realizada no dia 25 de março de 2020, nas dependências do Centro de Treinamento do Andraus, conforme vasta documentação existente.

Como se tratava de um jogo na modalidade treino, maiores formalidades foram dispensadas.

Contudo, ao possibilitar tal realização, o CLUBE ANDRAUS BRASIL obedeceu a todas as diretrizes sanitárias, e procedeu o jogo-treino de portões fechados. No local, não houve a aglomeração de 50 pessoas ou mais, em primazia ao art. 3° do Decreto nº. 4.230 do Governo do Estado do Paraná.

A indevida e criminosa exposição da imagem do CLUBE ANDRAUS BRASIL e o suposto envolvimento do nome dele em ilícitos terá os autores e propagadores responsabilizados nas esferas administrativa, cível e criminal.

Curitiba, 18 de maio de 2020.

MARLUZ LACERDA DALLEDONE

Advogado do CLUBE ANDRAUS BRASIL LTDA – ME.

