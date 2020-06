O serviço de streaming esportivo DAZN, transmitirá a programação completa das 300 Milhas do Texas, prova que abre a temporada da Indy, com seu novo calendário. No grid teremos o piloto brasileiro Tony Kanaan, correndo pela equipe Foyt, na temporada que marca sua despedida da competição.

Helio Castroneves, três vezes campeão das 500 Milhas de Indianápolis, será um de comentaristas do DAZN. Ele estará ao lado do narrador André Duek e do também piloto Matheus Leist.

Helinho é o único piloto em atividade a vencer três vezes uma das principais provas do automobilismo mundial. Neste ano ele não disputará a temporada completa, mas está confirmado na corrida de Indianápolis, marcada para agosto.

A prova será transmitida ao vivo neste sábado, a partir das 14h e a corrida está prevista para às 20h30.

Confira abaixo a programação completa das 300 Milhas do Texas no DAZN, pelo horário de Brasília:



Treino livre: 14h (narração em inglês).

Treino classificatório: 18h (narração em inglês).

Corrida: 20h30 (narração e comentários em português)

Para acompanhar a prova, basta acessar o site ou app do DAZN. Para os novos assinantes os primeiros 30 dias são grátis, após esse período a plataforma cobra um valor mensal de R$19,90.

Confira o novo calendário da competição, com as corridas prevista para 2020:

Sábado, 6 de junho – Texas Motor Speedway

Sábado, 4 de julho – Indianapolis Motor Speedway

Sábado, 11 de julho – Road America

Domingo, 12 de julho – Road America

Sexta-feira, 17 de julho – Iowa Speedway

Sábado, 18 de julho – Iowa Speedway

Domingo, 9 de agosto – Mid-Ohio

Domingo, 23 de agosto – 500 Milhas de Indianápolis

Domingo, 30 de agosto – Gateway

Domingo, 13 de setembro – Portland

Sábado, 19 de setembro – Laguna Seca

Domingo, 20 de setembro – Laguna Seca

Sábado, 3 de outubro – Indianapolis Motor Speedway

Domingo, 25 de outubro – São Petersburg

