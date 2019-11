A seleção de Portugal, enfim, se garantiu na Eurocopa. Neste domingo, com um gol de Bruno Fernandes e outro do astro Cristiano Ronaldo, os portugueses derrotaram Luxemburgo fora de casa por 2 a 0 e vão defender o título conquistado em 2016 na próxima edição do torneio europeu, que começa em junho de 2020.

O triunfo na rodada final das Eliminatórias deixou Portugal com 17 pontos, no segundo lugar do Grupo B, atrás da líder Ucrânia, que tem 20. A seleção de Luxemburgo só venceu um dos oito jogos que fez e deu adeus à competição no quarto lugar da chave, com quatro pontos.

Cristiano Ronaldo chegou à marca de 99 gols em 164 jogos pela seleção portuguesa ao anotar o segundo gol do triunfo deste domingo já final da partida. No lance, posicionado em cima da linha, o astro da Juventus só teve o trabalho de empurrar para as redes a bola após rebote de conclusão de Jota.

A partida foi relativamente tranquila para Portugal, que liderou praticamente todas as estatísticas. Teve mais posse de bola, finalizou mais, a gol e fora dele, e contou com o talento de seus jogadores para se garantir na Eurocopa.

No outro jogo do grupo, a Sérvia, que também tinha chance de se classificar ao principal torneio europeu de seleções, empatou em casa em 2 a 2 com a Ucrânia, líder e única seleção invicta da chave, com 20 pontos, e se despediu da competição na terceira posição, com 14 pontos.

Tadic e Mitrovic marcaram para os sérvios e Yaremchuk e Biesiedin balançaram as redes pelo lado dos ucranianos no equilibrado duelo disputado em Belgrado, capital sérvia.