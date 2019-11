Desde a demissão de Odair Hellmann, há cerca de um mês, as especulações em torno da contratação do argentino Eduardo Coudet para o cargo de técnico do Internacional só aumentam. Nem mesma a chegada de Zé Ricardo para um contrato até o final deste ano foi capaz de diminuir o interesse colorado. Mas, nesta sexta-feira, o treinador negou qualquer contato com o clube gaúcho, garantindo estar totalmente focado no seu trabalho no Racing.

“Estamos muito concentrados. Até o final do ano temos cinco jogos, quatro pela liga (Campeonato Argentino) e uma final para jogar. Não me desconcentro com tudo o que se diz, tento ficar à margem de tudo. Obviamente que as coisas chegam, mas estamos lidando com isso com tranquilidade, com os jogadores, com o presidente. Falamos e conduzimos as coisas com o clube, como sempre fizemos. Falam muitas coisas que não são verdade, que não são realidade. É o que mais me afeta. Eu tenho segurança, posso afirmar e colocar as duas mãos sobre a mesa: não estou em outro lugar que não seja o Racing”, declarou Coudet, em entrevista coletiva em Buenos Aires.

Questionado pelos jornalistas se já teria tomado a decisão de sair do Racing ao final da temporada, o treinador de 45 anos afirmou que “hoje” não tem nenhum acerto com o Internacional, mas admitiu que vai se reunir com a direção do clube argentino em dezembro, no recesso do futebol na Argentina, para decidir se fica.

“Sempre dissemos que vamos nos reunir, mas isso tomou outra proporção desde que veio à tona o interesse de outra instituição. É o planejamento que fizemos desde que começou o semestre. No final do ano, nos encontraremos como fazemos a cada seis meses. Isso não mudou, não estamos desconcentrados. Não perdemos o rumo, vejo o time cada vez melhor na parte futebolística e seguimos a mesma linha na parte institucional. Hoje é mentira que temos a decisão tomada, hoje”, afirmou.

TIME – Depois da derrota para o Ceará por 2 a 0, na última quinta-feira, na Arena Castelão, em Fortaleza, a delegação do Internacional retornou a Porto Alegre nesta sexta e não treinou. A reapresentação será na manhã deste sábado, no CT Parque Gigante, para o único treinamento visando o duelo contra o Fluminense, no domingo, às 16 horas, no estádio Beira-Rio, pela 32.ª rodada.