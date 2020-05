No final de 2016, quando vestia a camisa do Botafogo, o atacante Sassá ganhou os holofotes ao publicar uma imagem em que aparece com ‘bolos’ de dinheiro em suas mãos.

Bastou pouco tempo para que o jogador ‘viralizasse’ nas redes sociais e ganhasse as principais manchetes pelos sites brasileiros. Na última terça-feira, em uma live realizada no canal “FuiClear”, o atacante do Coritiba relembrou a história e a polêmica publicação.

“Eu tinha 20 anos, não fui acostumado a ver muito dinheiro. Quando eu entrei na sala para pegar o ‘bicho’, não acreditava. Comecei a tirar várias fotos. A imagem que saiu foi a mais ‘leve’. Tinha foto deitado no dinheiro, abraçado. Logo quando eu publiquei a imagem, em pouco tempo, já tinha mais de 300 comentários. Meu telefone não parava de tocar”, relembrou o atacante.

Sassá estreou no futebol profissional pelo Botafogo sob o comando do ex-jogador Clarence Seedorf. Na live, o atacante do Coxa relembrou também o período em que trabalhou com o surinamês.

“O ‘negão’ é fora da curva. Ele é tão profissional que muitas coisas que ele conversava comigo, eu faço até hoje. Algumas coisas, eu achava maluquice. Mas hoje, com uma cabeça um pouco melhor, eu penso que esse cara é fora da curva”, destacou o jogador.

