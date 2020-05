O lateral-direito Yan Couto, do Coritiba, e o zagueiro Lucas Halter, do Athletico, estão em uma lista do “Diário Às”, da Espanha, com as dez principais revelações abaixo dos 20 anos do futebol sul-americano.

A publicação praticamente montou um time com as jovens revelações, visto que foram destacados um nome de cada posição. Cinco delas atuam no Brasil, outros quatro na Argentina e um na Colômbia.

Aos 17 anos, Yan Couto foi destacado como um jogador “de velocidade muito destacada, que serve para corrigir a defesa e para subir ao campo rival com uma condução também habilidosa”. A matéria ainda lembra que o atleta já foi vendido para o Manchester City, da Inglaterra, e irá se transferir assim que completar a maioridade.

Yan Couto já está vendido para o Manchester City, da Inglaterra. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

Já Lucas Halter teve sua altura de 1,90m destacada, além de ter participado do Mundial sub-17 com a seleção brasileira. Além disso, é visto com experiência por já ter jogado no time principal do Furacão.

Lucas Halter vem ganhando espaço no time do Athletico. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

Os outros jogadores citados foram o goleiro Manuel Roffo, do Boca Juniors, o zagueiro uruguaio Bruno Méndez, do Corinthians, o volante Fausto Vera, do Argentinos Juniors, os meias Cristian Ferreira, do River Plate, e Thiago Almada, do Velez, e os atacantes Gabriel Veron, do Palmeiras, Jaminton Campaz, do Deportes Tolima, e Talles Magno, do Vasco.

