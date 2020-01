View this post on Instagram

Salmos 116 1 Amo ao SENHOR, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. 2 Porque inclinou a mim os seus ouvidos; portanto, o invocarei enquanto viver. 3 Os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim; encontrei aperto e tristeza. 4 Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. 5 Piedoso é o Senhor e justo; o nosso Deus tem misericórdia. 6 O Senhor guarda aos símplices; fui abatido, mas ele me livrou. 7 Volta, minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. 8 Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. 9 Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. 10 Cri, por isso falei. Estive muito aflito. 11 Dizia na minha pressa: Todos os homens são mentirosos. 12 Que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito? #99faz2.6 🙌🏿🙏🏿✌🏿❤️