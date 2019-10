O jogo atrasado que fará diante do Cuiabá, nesta terça-feira (29), às 22h30, na Arena Pantanal, pode consolidar o Coritiba no G4 e ainda o colocar na terceira posição da Série B do Campeonato Brasileiro. Este é o pensamento do meia-atracante Rafinha, que vê a segunda divisão deste ano bastante equilibrada, mas espera que o time coxa-branca abra vantagem para seus concorrentes na luta pelo acesso a primeira divisão.

“São poucos jogos que faltam. Todos os jogos são decisivos, são importantes e a gente está no caminho certo. Precisamos melhorar para se firmar de vez no G4, se afastar um pouco mais dos times que estão brigando com a gente e ter, assim, um pouco mais de tranquilidade”, cravou o camisa 7.

O Alviverde está na quarta posição, com 48 pontos, e se vencer esse compromisso atrasado ultrapassará o Atlético-GO, terceiro colocado com 50. Mais do que isso, abrirá três de vantagem para o América-MG, que ocupa a quinta posição na tabela.

“A Série B deste ano está mais acirrada. São muitos times brigando por essas três vagas, já que o Bragantino conseguiu disparar. É um jogo importante, onde podemos terminar a rodada na terceira posição e viemos para cá com esse objetivo, para ficar no G4 e, principalmente, alcançar esse terceiro lugar‘, emendou Rafinha.

+ Confira a classificação completa da Série B!

Para o jogador, apesar de o Coritiba estar conseguindo bons resultados sob o comando do técnico Jorginho, ainda precisa melhorar o nível das suas atuações. “Dentro de casa a gente tinha, até o último jogo, conseguido vencer em todos os jogos com o Jorginho. Temos que estar sempre melhorando e o treinador está no papel dele de buscar essa melhora”, concluiu.

+ Mais do Coxa:

+ Coritiba é absolvido de confusão na Vila Capanema

+ Coritiba terá mudança no time contra o Cuiabá