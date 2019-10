O Coritiba tem em mãos uma ótima oportunidade de firmar sua posição no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira (29), o Alviverde vai ao Mato Grosso para encarar o Cuiabá, pela rodada em atraso que deveria ter acontecido em setembro. Na ocasião, o gramado da Arena Pantanal não estava apto a receber o confronto. Agora, com as condições regularizadas, a partida acontecerá a partir das 22h30 e será uma grande chance para o Coxa continuar firme na briga pelo acesso. O Verdão tem 48 pontos e é o quarto colocado na tabela. O jogo será transmitido pelo canal Premiere e o lance a lance da Tribuna do Paraná trará todos os detalhes do jogo em tempo real.

Vindo de um empate em 0x0 diante do Operário, no Couto Pereira, os pontos em disputa frente ao Cuiabá podem ser decisivos na corrida pelas vagas que restam no G4. Isso porque o líder Bragantino e o vice-líder Sport se encaminham com tranquilidade para o acesso, abrindo uma vantagem em relação aos demais concorrentes. O Massa Bruta tem 62 pontos e o Leão 56.

Fora do G4 existem ainda equipes que seguem vivas na disputa e, por isso, quanto mais conseguir se afastar do ‘bolo’ que briga pelas duas vagas restantes, melhor para o Coritiba, que, caso vença, assumirá a terceira colocação, ultrapassando o Atlético-GO, que tem 50 pontos.

“A gente sabe que vai ser um jogo difícil e decisivo e conta muito com esses três pontos. Se a gente pensa muito no acesso, tem que dar o nosso melhor em busca da vitória para consolidar no G4 e ter o tão sonhado acesso”, disse o goleiro Alex Muralha, em entrevista à Rádio Banda B no embarque para Cuiabá.

O Dourado é o décimo colocado na competição, com 40 pontos, e também vem de um empate em 0x0, porém diante do Brasil de Pelotas, no Rio Grande do Sul.

Além deste embate com o time mato-grossense, o Coxa tem mais sete jogos pela frente. Ou seja, são 24 pontos em disputa. Para uma projeção mais segura em relação ao acesso, o time tem que somar mais 15 pontos para alcançar o total de 63. Existe a chance de subir com menos, mas um total de cinco vitórias nos oito confrontos que restam trariam a segurança necessária para o retorno à Série A.

Em relação a esta partida, o Alviverde terá pelo menos uma mudança certa. O volante Matheus Sales cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo e está fora. Uma opção para o técnico Jorginho pode ser a entrada do também volante Serginho, a escolha mais provável no elenco, porém outra alternativa seria o volante Matheus Bueno.

Existe a possibilidade de uma alteração em relação aos homens de meio-campo. Thiago Lopes, que não vem atuando com regularidade, poderá sair da equipe para que o meia Juan Alano jogue como segundo volante. Dessa forma, Giovanni entra como titular na equipe.

O atacante Rodrigão também pode perder sua posição. Com um amargo jejum de 11 jogos sem balançar as redes, o camisa 9 poderá dar lugar a Igor Jesus. Contra o Fantasma, o centroavante foi sacado ao longo do jogo e demonstrou insatisfação com a escolha do treinador em tirá-lo do jogo.

Ficha técnica

SÉRIE B

2º Turno 24ª Rodada

CUIABÁ X CORITIBA

Cuiabá

Matheus Nogueira; Léo, Ednei, Anderson Conceição e Danilo; Marino, Jean Patrick e Escobar; Felipe Marques, Lucas Braga e Jefinho.

Técnico: Marcelo Chamusca

Coritiba

Alex Muralha; Diogo Mateus, Romércio, Sabino e William Matheus; Serginho (Matheus Bueno ou Giovanni), Juan Alano e Giovanni (Thiago Lopes); Rafinha, Robson e Rodrigão (Igor Jesus).

Técnico: Jorginho

Local: Arena Pantala (Cuiabá-MT)

Horário: 22h30

Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Gizeli Casaril (SC)

