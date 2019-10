O Coritiba terá pelo menos uma mudança para o duelo decisivo diante do Cuiabá, nesta terça-feira (29), às 22h30, na Arena Pantanal. O técnico Jorginho não poderá contar com o volante Matheus Sales, suspenso pelo terceiro cartão amarelo e tem pelo menos mais uma dúvida para colocar o Verdão em campo neste compromisso atrasado e que pode ser fundamental na luta pelo acesso à primeira divisão.

Se não quiser mudar a característica do time, o técnico Jorginho tem como opção o volante Serginho. No entanto, depois do duelo contra o Operário, o treinador não descartou a entrada do meia Giovanni na equipe. Desta forma, o meia Juan Alano, que tem atuado como segundo volante, seria o primeiro homem do setor de contenção alviverde. O volante Matheus Bueno também corre por fora por uma vaga entre os titulares.

Mas o meia Giovanni, que teve uma boa apresentação diante do Fantasma quando entrou no intervalo, pode ganhar uma nova chance na equipe coxa-branca. O camisa 10 pode retornar ao time na vaga do meia Thiago Lopes, que não vem tendo boas atuações e pode deixar a equipe neste compromisso.

O restante da equipe deve ser a mesma que empatou sem gols diante do Operário. Mas independentemente de quem entrar em campo, o time coxa-branca sabe da importância da partida, sobretudo por se tratar de um duelo atrasado e que pode solidificar a posição do clube dentro do G4 da Série B.

“Sabemos da importância. Tínhamos esse trunfo na mão, o jogo que estava faltando. Então, vamos com muita raça, muita determinação e vontade para fazer os três pontos. Temos que ter muita entrega. Mas precisamos também ser muito unidos dentro de campo, pois não será um jogo fácil”, afirmou o atacante Robson, em entrevista à Rádio Banda B.

O Coritiba fez o último treinamento na tarde desta segunda-feira no estádio Dito Souza, do Operário-MT. O provável time para encarar o Cuiabá deve ter: Alex Muralha; Diogo Mateus, Romércio, Sabino e William Matheus; Serginho (Matheus Bueno ou Giovanni), Juan Alano e Giovanni (Thiago Lopes); Rafinha, Robson e Rodrigão.