A chapa Coritiba Responsável, encabeçada pelo presidente Samir Namur, apresentou uma novidade ao concluir sua inscrição para as eleições do clube, marcadas para 12 de dezembro. O conselheiro Emerson da Silva Lipinski, mais conhecido como Padre Emerson, faz parte do Conselho Administrativo (G5) do grupo.

publicidade

Pároco da Paróquia São Sebastião, no bairro Contenda, em São José dos Pinhais, Emerson nunca escondeu sua paixão pelo Coritiba. No ano passado, ele ganhou notoriedade em vídeo em que pede “ajuda” de Nossa Senhora Aparecida para o acesso do time à Série A. Em matéria na RPC, ele revelou que reza missa com a camisa coxa-branca por baixo da batina.

Emerson é conselheiro desde dezembro 2017, no início da gestão de Samir, e sempre foi ligado ao grupo do atual presidente. Além dele, os atuais vice-presidentes Jorge Durao e Aníbal Mesquita e o conselheiro vitalício Antônio Alves Pereira, o Toninho, que já atuou na gestão de Vilson Ribeiro de Andrade, em 2014, completam o G5 da chapa.

Também estão na disputa pela presidência do Coxa o médico João Carlos Vialle, da chapa União Coxa, e o consultor em previdência Renato Follador, da Coritiba Ideal. Quem vencer comandará o clube por três anos, até o fim de 2023.

+ Mais do Coxa:

+ Coritiba pode ficar sem titulares até o fim do Brasileirão

+ Rodrigo Santana testa positivo pra Covid-19 e Pachequinho comanda Coritiba

+ Coritiba tenta fazer do Couto um trunfo pra se afastar mais ainda da ZR

publicidade

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?