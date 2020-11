O Coritiba possui uma das piores campanhas do Brasileirão como mandante. Em nove jogos disputados, o Coxa venceu três vezes, empatou duas e perdeu outras quatro. O Verdão só supera as campanhas de Atlético-GO, Botafogo e Goiás quando joga em casa.

Na próxima segunda-feira, o técnico Rodrigo Santana vai fazer a sua estreia no Alto da Glória, contra o Bahia. Após ter largado com um empate contra o Internacional, líder do campeonato, o treinador pode ter alguns retornos – casos do lateral-esquerdo Willian Matheus e o meio-campo Sarrafiore.

Por outro lado, o treinador terá sete desfalques no total: o goleiro Alex Muralha, o zagueiro Nathan Silva, o lateral-direito Patrick Vieira, os volantes Matheus Galdezani e Matheus Bueno, o meia-atacante Yan Sasse e o atacante Ezequiel Cerutti.

Coxa terá um dos piores visitantes pela frente

Se o Coritiba possui uma das piores campanhas como mandante, o Bahia não tem sido um visitante que assusta. A equipe do técnico Mano Menezes só é melhor como ‘forasteiro’ que Bragantino, Athletico e Goiás. São nove jogos no total: uma vitória, três empates e cinco derrotas.

A equipe baiana é a 14ª colocada na tabela de classificação do Brasileirão, com dois pontos a mais que o Coxa, que vem uma posição abaixo.

