Após sair da zona de rebaixamento do Brasileirão, o Coritiba enfrenta o Bahia na sequência da competição. Para o técnico Rodrigo Santana, o duelo é fundamental para o Coxa subir posições na tabela. O time baiano tem 22 pontos, dois a mais que o Alviverde e está uma posição acima.

“O Bahia é concorrente direto. Temos que ter foco total e garantir os três pontos dentro de casa”, ressaltou.

Como mandante, o Coritiba tem desperdiçado pontos na Série A. Já foram nove jogos no Couto Pereira pelo Brasileirão, sendo quatro derrotas, dois empates e três vitórias. Contra o Bahia, na próxima segunda-feira (16), às 18h, o comandante espera melhorar o desempenho do grupo.

Santana terá mais de uma semana para trabalhar antes da partida. Além disso, o técnico pode ter o retorno de jogadores que ficaram de fora após testarem positivo para a Covid-19. A liberação depende de aval da CBF e do departamento médico do clube.

Quem deve retornar é o lateral-esquerdo William Matheus, que foi liberado por conta do falecimento da mãe. No lugar dele, contra o Internacional, Santana improvisou Mattheus Oliveira.

Apesar do primeiro gol ter saído em uma jogada no setor do meia, o técnico aprovou a atuação do atleta.

Acabou dando certo. Ele vinha sem ritmo mas lutou até onde deu. Ele foi muito feliz ali”, elogiou. Mattheus havia jogado, até então, apenas oito minutos com a camisa do Coritiba.

