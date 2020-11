O técnico Rodrigo Santana lamentou o empate do Coritiba com o Internacional e avaliou que o Coxa poderia ter saído vitorioso do Beira-Rio depois de ter um jogador a mais desde os sete minutos da segunda etapa, quando a partida ainda estava empatada em 1 a 1. “Saio até um pouco chateado porque poderíamos ter ganho os três pontos”, lamentou.

O Coritiba não aproveitou a superioridade numérica e chegou a sofrer o segundo gol minutos após a expulsão, buscando o empate com Sabino. A equipe ainda criou chances de perigo e poderia ter virado a partida.

Autor do gol, o zagueiro Sabino também lamentou o resultado, mas ressaltou a importância do ponto conquistado. “Na minha opinião, por termos um homem a mais, deveríamos ter saído com a vitória. Desligamos em alguns momentos e acabamos levando o gol. Mas é um bom resultado diante do líder e de uma grande equipe como é o Inter”, disse.

Com o empate, o Coxa chegou aos 20 pontos e saiu da zona de rebaixamento. Na próxima segunda (16), a equipe enfrenta o Bahia, concorrente direto na disputa, no Couto Pereira.

