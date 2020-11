Na estreia do técnico Rodrigo Santana, o Coritiba empatou por 2 a 2 com o Internacional, no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Brasileirão. O Coxa foi para o intervalo perdendo por 1 a 0 e buscou o empate no segundo tempo com Giovanni Augusto. O time paranaense ainda ficou com um homem a mais após a expulsão do lateral Heitor, no início da segunda etapa. Porém, o Alviverde voltou a ficar atrás no placar e teve que buscar o empate na cabeçada do zagueiro Sabino.

O Coritiba sobe para a 14ª colocação, com 20 pontos, mas pode ser ultrapassado com o fechamento da rodada. Já o Internacional permanece na liderança, com 36 pontos. Na próxima segunda-feira (16), o Coxa recebe o Bahia, às 18h, no Couto Pereira.

As duas equipes entraram em campo modificadas. No Coritiba, Mattheus Oliveira foi improvisado na lateral-esquerda. O titular William Matheus foi liberado por conta do falecimento da mãe. O Internacional não contou com Thiago Galhardo, artilheiro do campeonato.

A primeira etapa começou com amplo domínio do Internacional, que chegou a ter 92% de posse de bola e apostou em jogadas pela lateral. Sem criar chances de perigo, os donos da casa viram o Coritiba ter a chance de abrir o placar aos 15’, com Ricardo Oliveira em bom contra-ataque. O atacante recebeu na área e finalizou, mas a bola explodiu na trave.

O Inter respondeu com Abel Hernández e Patrick de cabeça, e, aos 32’, Yuri Alberto acertou a finalização e colocou o Internacional em vantagem. Após cruzamento de Heitor, o atacante subiu mais que a defesa e cabeceou sem chances para Wilson.

Na segunda etapa, a partida ganhou emoção. Logo aos 2’, Giovanni Augusto deixou tudo igual em finalização dentro da área depois de boa troca de passes. Três minutos depois, o VAR entrou em ação após entrada dura de Heitor em Robson e o lateral do colorado foi expulso na revisão do lance.

Com um a mais, o Coritiba viu o Internacional crescer e buscar o segundo gol. Após falha do sistema defensivo, Nonato chutou da entrada da área e colocou os donos da casa na frente novamente. O Inter ainda teve chances de aumentar o placar, mas Wilson e a trave impediram os gols.

Aos 28’, Sabino acertou bela cabeçada após cobrança de escanteio e deixou tudo igual. No contra-ataque, o Coritiba criou oportunidades para a virada, mas parou na defesa do Internacional.

Ficha técnica

Brasileirão 2020

20ª rodada

08/11/2020

Internacional 2 x 2 Coritiba

Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso (Musto), Edenílson e Patrick; Marcos Guilherme (Nonato), Yuri Alberto (Rodinei) e Abel Hernández. Técnico: Eduardo Coudet.

Coritiba: Wilson; Jonathan, Rodolfo Filemon (Henrique Vermudt), Sabino e Mattheus Oliveira (Yan Sasse); Hugo Moura, Matheus Sales e Giovanni Augusto (Rámon Martínez); Neilton (Nathan), Robson e Ricardo Oliveira (Rodrigo Muniz). Técnico: Rodrigo Santana.

Gols: Yuri Alberto, aos 32’/1T; Giovanni Augusto, aos 02’/2T; Nonato, aos 13’/2T e Sabino, aos 28’/2T.

Cartões amarelos: Rodolfo Filemon, Yan Sasse, Rodrigo Muniz (CFC); Heitor, Musto (INT).

Cartões vermelhos: Heitor (INT)

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre.

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES).

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires e Vanderson Antonio Zanotti.

VAR: Leandro Vuaden (RS).

