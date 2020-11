O presidente do Coritiba, Samir Namur, oficializou que tentará a reeleição no clube. A chapa liderada pelo dirigente, chamada Coritiba Responsável, foi registrada no fim da tarde desta terça-feira (10), no Couto Pereira, um dia antes do fim do prazo de inscrição.

Além de Samir, o Conselho Administrativo (G5) do grupo também conta com Jorge Durao e Aníbal Mesquita, presentes na atual gestão, e dois novos nomes: Antônio Alves Pereira, o Toninho, e Emerson da Silva Lipinksi, o Padre Emerson. Desta forma, os vices Eduardo Bastos de Barros e Paulo Baggio deixam o Coxa.

As eleições, marcadas para 12 de dezembro, terão bate-chapa triplo. Também estão na disputa o médico João Carlos Vialle, da chapa União Coxa, e o consultor em previdência Renato Follador, da Coritiba Ideal. Quem vencer comandará o clube por três anos, até o fim de 2023.

