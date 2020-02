O Coritiba falhou em uma das principais missões da temporada e foi precocemente eliminado da Copa do Brasil. Derrotado por 1×0 pelo Manaus, com direito a pênalti perdido por Sassá, o Coxa deu adeus à competição que tinha como prioridade. Na noite desta quarta-feira (12), o Alviverde foi até a Arena da Amazônia, e precisava somente do empate, mas não conseguiu o resultado e se despediu da disputa, pelo segundo ano consecutivo, na primeira fase da competição por um time de menor expressão.

O Coritiba desperdiçou, só pela segunda fase, R$ 1,03 milhão por não ter seguido adiante. O Verdão tinha acumulado R$ 950 mil apenas por participar da competição.

Com o tropeço, o Coxa também perde a invencibilidade de 19 jogos que tinha. Eram 13 jogos pela Série B do ano passado e seis pelo Campeonato Paranaense deste ano.

Apesar de começar a partida dominando o adversário, o Coritiba criou poucas chances de perigo na etapa inicial. Com apenas 15 minutos de jogo, Ruy sentiu dores e precisou ser substituído. Quem entrou foi Thiago Lopes, justamente o meia que ficou no banco para dar espaço a Ruy entre os titulares.

+ Confira como foi o jogo entre Manaus e Coritiba!

Nos minutos finais do primeiro tempo, o Manaus conseguiu fazer uma pressão e dessa forma, chegou ao gol. Aos 45 minutos, o Gavião do Norte conseguiu boa troca de passes na área. Mateus Oliveira deu uma bicicleta, a bola foi pra direção errada e ficou com Janeudo, que de cabeça passou pra Rossini. O atacante ficou com a bola, chutou forte, a bola bateu no travessão e entrou.

O Coxa voltou para o segundo tempo tentando acelerar o jogo para buscar o placar. Aos sete minutos, William Matheus tentou um cruzamento pela direita, a bola bateu na mão de Derlan e o árbitro assinala o pênalti.

Sassá foi para a cobrança, fez a paradinha, tentou enganar o goleiro em uma espécie de ‘dança’, mas chutou rasteiro e Jonathan defendeu.

O pênalti desperdiçado refletiu em campo e, no desespero, o Coritiba passou a jogar nervoso. O técnico Eduardo Barroca, aos 13 minutos, tentou deixar o time mais ofensivo e tirou volante Renê Júnior para colocar o atacante Igor Jesus.

Ainda aos 44 minutos, Panda acabou expulso de campo por dar um pontapé em Sassá em um contra golpe do Coxa. Apesar de todas as tentativas, o Coxa não conseguiu igualar o placar. Em 2019, o time foi eliminado, também na primeira fase, para a URT, de Minas Gerais.

Próximos jogos

16/02, Estádio Olímpico Regional, Cascavel CR x Coritiba

21/02, Estádio Couto Pereira, Coritiba x Cianorte

29/02, Estádio 14 de dezembro, Toledo x Coritiba

Ficha técnica

COPA DO BRASIL

1ª FASE

12/02/2020

MANAUS 0X1 CORITIBA

Manaus

Jonathan; Igor (Edvan), Luis Fernando, Thiago Spice e Caíque; Derlan, Panda e Janeudo (Gilson); Diogo Dolem (Gabriel), Rossini e Mateus Oliveira.

Técnico: Wellington Fajardo

Coritiba

Alex Muralha; Patrick Vieira, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Matheus Sales (Matheus Galdezani), Renê Júnior (Igor Jesus) e Ruy (Thiago Lopes); Rafinha, Robson e Sassá.

Técnico: Eduardo Barroca

Local: Arena Amazônia (Manaus)

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Jucimar dos Santos Dias(BA)

Gol: Rossini, 45 do 1

Cartões amarelos: Derlan, Luis Fernando, Janeudo. Jonathan (MAN), Patrick Vieira, Sassá, Rodolfo Filemon (CFC)

Cartão vermelho: Panda (MAN)

Público Total: 17.123

Público Pagante: 12.123

Renda: R$ 280.700,00