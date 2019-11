O técnico Jorginho explicou a fraca partida do Coritiba no empate em 0x0 com o Sport, na segunda-feira (4), no Couto Pereira, falando sobre o desgaste da equipe. O Coxa não produziu nenhuma chance perigosa de gol na partida e o treinador lamentou a falta de tempo para treinar, além do cansaço pelos deslocamentos de uma cidade para outra.

“Fizemos três jogos em seis dias. A viagem que fizemos para Cuiabá foi desgastante. Se via claramente que os jogadores estavam cansando, errando coisas que não costumam errar. Não é uma questão de desculpa, mas uma realidade. Não conseguimos nem treinar”, lamentou.

O Alviverde foi até o Mato Grosso para enfrentar o Cuiabá na última terça-feira (29), em jogo que estava em atraso. Depois seguiu para Ribeirão Preto para o compromisso com o Botafogo-SP na sexta-feira (1º). Por fim, voltou para Curitiba e encarou o Sport.

Restam cinco jogos para o fim da Série B para o Coritiba e os jogos que faltam devem continuar a exigir dos atletas. Nesta sexta-feira (8), o time enfrenta o Figueirense, em Florianópolis, depois vai ao Rio Grande do Sul para duelar com o Brasil de Pelotas, no dia 12 e volta pra Curitiba pra pegar o Oeste, no dia 15.. Essa nova sequência preocupa o técnico.

“Vamos jogar sexta e terça. Por quê? Teremos um jogo contra o Oeste, que mudou de sábado para sexta-feira, e temos um jogo na terça-feira. Fica aqui até um apelo para a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) pra, no mínimo conseguir voltar para sábado esse jogo”, afirmou.

Para fechar o ano, e com um pouco mais de tempo, o time pega, também em casa, o Bragantino, dia 22, e encerra a temporada, em Salvador, diante do Vitória, dia 30.

O empate sem gols com o Sport rendeu vaias ao time ao final da partida, mas Jorginho garantiu que o time se dedicou muito e fez o que era possível diante do grande cansaço. “Merecíamos uma vaia porque fizemos um jogo ruim, mas, dentro das limitações, tentamos fazer o melhor”, concluiu.