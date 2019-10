O trabalho ainda está no começo, foram apenas quatro jogos, mas o técnico Jorginho tem um bom aproveitamento no comando do Coritiba. Foram três vitórias conquistadas, todas dentro do Couto Pereira e, apesar do bom rendimento até agora, o time coxa-branca admite que tem muito ainda a evoluir para conseguir o tão esperado acesso à primeira divisão do futebol brasileiro. Terá que mostrar já no duelo desta terça-feira (15), diante do São Bento, às 21h30, fora de casa, uma melhor performance para voltar para Curitiba com pontos na bagagem.

“Ele vem fazendo um bom trabalho. Fizemos quatro partidas, ganhamos três. Apesar da pouca diferença do trabalho que o Umberto (Louzer) vinha fazendo, ainda precisamos evoluir, até porque não podemos mais errar. Os erros que tivemos no começo do segundo não podemos mais cometer se quiser o acesso. A gente vem assimilando bem, o Jorginho é um grande treinador e se Deus quiser vamos conseguir o acesso”, garantiu o volante Matheus Sales.

Apesar desse bom aproveitamento do treinador até agora, nas três vitórias conquistadas contra América-MG, Guarani e Criciúma, o Coritiba sofreu. Conseguiu resultados positivos apertados e assim devem ser as partidas nesta reta final da Série B do Campeonato Brasileiro.

+ Leia mais: Justiça diz que Coritiba quebrou acordo e tem que pagar multa ao Athletico

“Não só nós, mas em vários jogos nas últimas rodadas têm sido assim. Acredito que seguirá nessa linha, com jogos de 1×0, 2×1. Serão jogos complicados. Então, temos que manter sempre o foco. Nos últimos dois vencemos por 1×0 e, no finalzinho, quase tomamos o gol contra o Guarani. O que faz a diferença mesmo é manter a concentração até o final. Se conseguirmos, dificilmente vamos tomar no final e a possibilidade de sair com a vitória é muito grande”, finalizou o volante alviverde.

+ Confira a classificação completa da Série B!

Se por um lado tem 100% nos jogos que fez em casa, por outro, o técnico Jorginho vai tentar conquistar seus primeiros pontos como visitante no comando do Coritiba. No único jogo que fez fora de casa, perdeu por 2×0 para o Paraná Clube, na Vila Capanema. Nas quatro próximas rodadas, o time coxa-branca fará três jogos longe de Curitiba – diante de São Bento de Milton Mendes, Vila Nova e Cuiabá.