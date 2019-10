Depois da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, restam oito jogos para vinte times divididos em dois grupos – os que sonham em subir para a primeira divisão e os que lutam para escapar do rebaixamento. Na parte de cima, Coritiba, Paraná Clube e Operário seguem na disputa. Na parte de baixo, o Londrina vive um momento complicadíssimo.

+ Confira a classificação completa da Série B!

Neste momento, a disputa pela Série A tem, a rigor, duas vagas – líder absoluto com 59 pontos, o Bragantino só não sobe se houver uma catástrofe. O Sport, com 53, também está muito perto de voltar à elite do futebol brasileiro. O Atlético-GO tem 49 pontos e perdeu a ‘gordura’ por conta de uma sequência de maus resultados, e viu os adversários se aproximarem. Em quarto colocado, e ainda com um jogo a menos, o Coritiba tem 47 pontos, mas viu diminuírem um pouco as chances de acesso após o empate com o Vila Nova. Segundo o site Chance de Gol, do estatístico Marcelo Leme de Arruda, as possibilidades alviverdes são de 49,2%. Quinta (24), o Coxa tem o Operário em um jogo cheio de rivalidade no Couto Pereira.

Mais abaixo, o Paraná ocupa a sexta posição, com 44 pontos, e neste momento tem 24,9% de chances de voltar à primeira divisão. Além de fazer sua parte, principalmente na Vila Capanema, terá que contar com tropeços adversários e vencer fora de casa, como na quarta-feira (23) contra o Sport, na Ilha do Retiro. Nesta briga, estão também América-MG, Botafogo-SP, CRB e Ponte Preta. E também o Fantasma, que encara o Coxa e neste momento tem 2,8% de possibilidade de acesso.

Na luta para fugir do rebaixamento, sem qualquer chance matemática de voltar à elite, o Londrina conseguiu respirar. Após o empate com o Vitória, o Tubarão tem 18,1% de risco de ficar entre os quatro piores da Série B – o cálculo é dos matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Sexta (25), o LEC faz jogo decisivo contra o Oeste no estádio do Café.

Números mágicos

Ainda segundo a UFMG, neste momento a pontuação que garante com 100% de certeza o acesso é 67 pontos. Mas se um clube atingir 63, a possibilidade supera 99% – portanto, este pode ser considerado o ‘número mágico’ para Coritiba, Paraná e Operário.

A situação é a mesma na parte de baixo da tabela. Com 49 pontos as equipes não correm risco algum de rebaixamento. Mas é possível dizer que com 46 pontos o Londrina escapa da degola.