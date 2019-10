Se por um lado o Coritiba conseguiu fazer bem o dever de casa nas duas últimas rodadas, agora precisa melhorar seu desempenho como visitante. A começar pelo duelo de hoje, diante do São Bento, às 21h30, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Se quiser voltar à primeira divisão, o Coxa terá que voltar com pontos das partidas realizadas longe do Couto Pereira.

O alviverde está devendo quando joga fora de Curitiba. Tem apenas o 14° melhor rendimento como visitante. Foram apenas 11 pontos conquistados em 12 partidas e o pífio aproveitamento de 30%. Para conseguir retornar à elite do futebol brasileiro, o Coritiba sabe que terá que roubar pontos nos jogos longe do seu torcedor.

“É importante, sim. A gente está focado nisso, em melhorar o desempenho fora de casa. Acredito que se conseguirmos bons resultados fora vai facilitar muito nessa campanha na reta final. Estamos bem focados e concentrados para melhorar esse desempenho e trazer os resultados para a nossa casa”, garantiu o lateral-direito Diogo Mateus.

O momento para aumentar o desempenho como visitante é agora. A Série B está entrando na sua reta final. Dos próximos quatro jogos, três serão longe do Couto Pereira. Diante do Cuiabá, no dia 29, o Coxa faz a partida atrasada que tem em relação aos seus concorrentes. Assim, se conseguir um bom retrospecto nesses compromissos, o time alviverde entrará para a reta decisiva em boas condições de conseguir o acesso.

“A gente tem a consciência que na reta final do campeonato os pontos fora vão fazer muita diferença. A gente tem a consciência que precisa ganhar fora. Temos feito bons jogos fora, mas as vitórias não estão vindo. Precisamos pontuar fora. Conseguimos duas vitórias nos dois últimos jogos em casa e temos que continuar focados, com os pés no chão. Não temos mais tempo para errar. Então, é manter o foco e conseguir trazer pontos fora de casa”, reforçou o volante Matheus Sales.

O jogador, que retorna ao time depois de cumprir suspensão contra o Criciúma, não espera facilidade nesses dois compromissos seguidos longe da torcida. Além do São Bento, o Verdão encara o Vila Nova, no final de semana, que também está lutando contra o rebaixamento.

“Pela situação dos dois times na tabela, acho que serão jogos mais complicados que vamos ter. São dois times que estão brigando para não cair. Temos que ter foco, manter os pés no chão e não achar que vai ganhar de qualquer jeito. Temos a noção que precisamos pontuar e vamos para esses dois jogos para fazer grandes partidas e trazer o máximo de pontos possíveis”, prosseguiu o volante.

Ficha técnica

SÉRIE B

29ª Rodada – 2° Turno

SÃO BENTO x CORITIBA

São Bento

Renan Rocha; Marcos Martins, Gerson, Joilson e Mansur; Fábio Bahia, Doriva (Fernandes) e Rodolfo; Paulinho Boia, Minho e Zé Roberto.

Técnico: Milton Mendes

Coritiba

Alex Muralha; Diogo Mateus, Romércio, Sabino e Patrick Brey; Matheus Sales, Juan Alano, Rafinha, Thiago Lopes e Nathan (Kelvin); Igor Jesus (Rodrigão).

Técnico: Jorginho

Local: Walter Ribeiro (Sorocaba-SP)

Horário: 21h30

Árbitro: Wanderson Alves de Sousa (MG)

Assistentes: Frederico Soares Vilarinho (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

