O técnico Milton Mendes, personagem conhecido do futebol paranaense e que atualmente está no São Bento, deu o que falar nesta segunda-feira (14) na entrevista coletiva antes do duelo contra o Coritiba, marcado para terça-feira (15), às 21h30, em Sorocaba. O treinador chegou na sala de imprensa e já avisou que cada jornalista poderia fazer uma pergunta e que só responderia questões relacionadas ao duelo contra o Verdão.

Questionado sobre a matemática que o São Bento precisa para escapar do rebaixamento e da sequência de partidas para permanecer na Série B, Milton Mendes não respondeu. Comentou apenas sobre o duelo contra o Coritiba, que é mais um time que está lutando pelo acesso à primeira divisão.

+ Confira a classificação completa da Série B!

“Nos últimos quatro jogos, jogamos contra três times que brigavam pelo acesso. Sabemos o tanto que eles têm de desejo de subir, mas temos nossos argumentos dentro de casa. Como previa lá atrás, temos problemas de lesão e cartões. O desafio é fazer 90 minutos de jogo, não o primeiro ou o segundo tempo apenas”, afirmou o treinador.

O São Bento está na penúltima posição com 27 pontos e mesmo que vença o Coritiba não conseguirá deixar a zona de rebaixamento. Para o confronto contra o Coxa, o técnico Milton Mendes não poderá contar com os volantes Pablo e Vinicius Kiss, suspensos. O lateral Guilherme Romão e o volante Paulinho, machucados, também estão fora da partida.

Leia mais:

+ Coxa é condenado a pagar mais de R$ 1 milhão ao Athletico

+ Entre a razão e a emoção, coração do torcedor do Coritiba fala mais alto