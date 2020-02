De virada, o Coritiba venceu o Londrina por 3 a 2, neste domingo (2), no Estádio do Café, em Londrina, pela quinta rodada do Campeonato Paranaense. O meia Ruy, que não atuava na equipe desde 2018, marcou dois golaços, Sassá fez o terceiro em cobrança de pênalti. Já o Tubarão balançou as redes duas vezes com o atacante Junior Pirambu.

Com a vitória, o Coxa chegou aos 11 pontos, agora na vice-liderança do Estadual – podendo perder uma posição. Já o Londrina caiu para a quinta posição, com nove pontos. O Coxa volta a campo apenas no próximo sábado (8), às 17h, contra o União, no Couto Pereira. Já o Tubarão tem compromisso pela Copa do Brasil já na quarta-feira (5), às 20h30, contra o XV de Piracicaba.

