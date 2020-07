Gabriel disputou quatro jogos pelo Coritiba. Foto: Divulgação/Coritiba

A grande maioria dos jogadores não vê a hora de poder voltar a campo após o fim da pandemia do novo coronavírus. Mas, no Coritiba, um jogador em especial está com a ansiedade ainda mais aflorada.

Depois de iniciar a temporada 2020 jogando com regularidade, até sendo titular, o meia Gabriel sofreu uma lesão muscular e ficou quase dois meses sem poder jogar. Voltou apenas na última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense, quando entrou no segundo tempo da goleada por 4×0 do Coxa sobre o Athletico. Mas, em seguida, houve a paralisação do futebol.

“Pra mim foi muito difícil. Estava em um momento bom, me sentindo bem fisicamente, mas são coisas que acontecem, não tem jeito. Felizmente o time continuou em uma batida boa e espero que seja assim até o final do ano, eu jogando ou não. O que importa é o Coritiba estar nas cabeças”, declarou Gabriel, em entrevista à TV Coxa.

Logo depois, o meia precisou ficar mais um tempo parado, desta vez por conta da pandemia. Entre a parada do futebol e a volta das atividades, foram quase dois meses inativo. Mas o atleta acredita que, mesmo sem os treinos táticos, o elenco está entendendo o que o técnico Eduardo Barroca quer da equipe daqui em diante.

“Perdemos um pouco a parte física, primeiro nos treinos online e quando voltamos com o trabalho físico individualizado. O Barroca agora está fazendo isso também na parte técnica, com vídeos. E nós temos assimilado bem o que ele quer”, completou.

