Assim que a bola voltar a rolar em todo o Brasil, os times terão que enfrentar uma sequência pesada de jogos pela frente para encerrar em pouco menos de sete meses a temporada 2020. Alguns clubes jogarão mais, outros menos, mas os confrontos serão seguidos para dar conta da demanda. No futebol paranaense, o Athletico será o mais ‘prejudicado’, enquanto o Coritiba terá o calendário mais folgado e o Paraná uma tabela que pode ter bastante jogos.

Disputando o Campeonato Paranaense e a Libertadores e ainda tendo pela frente o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, o Furacão terá, no mínimo, mais 46 jogos pela frente, podendo aumentar para 63 caso chegue em todas as finais possíveis.

Até aqui, o Rubro-Negro tem, garantido, mais dois jogos pelo Paranaense, quatro pela primeira fase da Libertadores, as 38 rodadas do Brasileirão e dois duelos pelas oitavas da Copa do Brasil. Conforme for passando de fase nos torneios, estes duelos aumentarão.

+ Enquete: Você é a favor da volta do Campeonato Paranaense?

Quem também terá que dividir suas atenções em mais de dois torneios é o Tricolor. Além do mata-mata do Paranaense, que podem ser de dois a seis jogos, e de toda a Série B, o time paranista ainda precisa disputar a partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Botafogo. No primeiro jogo, a equipe perdeu no Rio de Janeiro por 1×0.

Ou seja, o Paraná tem, garantidos, 41 confrontos pela frente, mas pode jogar até 55 vezes, caso alcance as finais do Estadual e do torneio nacional.

Já o Coxa é, dos três, o que terá a menor maratona. Já eliminado da Copa do Brasil, o clube terá que dividir as atenções apenas entre Estadual e Brasileirão. Com isso, o Alviverde jogará, no mínimo, mais 40 vezes na temporada, podendo chegar a 42 ou 44 confrontos, dependendo da fase que alcançar no Paranaense.

Vale lembrar que a previsão é que o Brasileirão comece no segundo final de semana de agosto, nos dias 8 e 9, e vá até o final de fevereiro. No entanto, os estaduais, exceto o Carioca, que está sendo disputado, e o Catarinense, que deve voltar no próximo dia 8, ainda não estão com datas certas para começarem.

+ Mais do futebol paranaense:

+ Athletico e Coritiba treinam normalmente, mesmo com decreto do governo

+ Paraná consegue aval para seguir com treinos em Quatro Barras

+ Mafuz: Clubes devem exigir da FPF o fim do Campeonato Paranaense

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?