O Paraná conseguiu na tarde desta quarta-feira (1º) a liberação da Prefeitura de Quatro Barras para seguir com os treinamentos no CT Ninho da Gralha, na Região Metropolitana de Curitiba.

A liberação acontece um dia depois de o Governo do Paraná decretar a proibição do funcionamento de clubes esportivos na região da capital. Entretanto, o município de Quatro Barras autorizou que o Tricolor continuasse com as atividades com todas as medidas de segurança sendo adoatadas.

O Decreto da Prefeitura de Quatro Barras é válido até a próxima segunda-feira (6). Para seguir com os trabalhos, o clube terá que apresentar os testes de coronavírus feitos pelos profissionais que comparecerem ao CT.

