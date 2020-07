O município de Colombo confirmou que vai seguir as recomendações do Governo do Paraná e proibir a abertura dos clubes esportivos na cidade. Com isso, o Coritiba não poderá treinar no CT da Graciosa a partir desta sexta-feira (3).

O mesmo tem sido feito em Curitiba. Ou era para ser feito. Isso porque o Athletico segue com os trabalhos no CT do Caju, mesmo com o decreto do governo estadual, que acabou acatado pela Prefeitura de Curitiba.

Com a proibição em Colombo e na capital, o Paraná é o único clube que pode treinar presencialmente, já que o clube trabalha no CT Ninho da Gralha, em Quatro Barras, e o município não acatou a determinação do governo estadual.

Em entrevista à Rádio Transamérica, o presidente do Coxa, Samir Namur, explicou que vai acatar a decisão do município, caso a Prefeitura de Colombo envie uma notificação ao clube.

