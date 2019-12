O executivo de futebol do Coritiba, Rodrigo Pastana, interessa ao Cruzeiro. A informação é do programa Donos da Bola, da TV Bandeirantes, de Belo Horizonte.

A Gazeta do Povo/Tribuna do Paraná apurou que o dirigente foi apenas sondado pela diretoria da Raposa, mas ainda não recebeu nenhuma proposta oficial. A reportagem entrou em contato com o diretor alviverde, que não respondeu.

Em crise após o rebaixamento, o Cruzeiro mudou toda a sua direção e tenta se reconstruir. A nova diretoria estabeleceu um teto salarial de R$ 150 mil para jogadores e busca um diretor no mercado para a montagem do elenco. Alexandre Mattos, ex-Palmeiras, e Paulo Autuori, ex-Santos, são outros nomes cogitados pela cúpula celeste.



Depois do acesso à Série A, Pastana teve um reajuste salarial e renovou com o Coritiba há três semanas. Desde o início de dezembro, ele trabalha em cima do planejamento de 2020 e uma eventual saída deixaria o presidente Samir Namur em uma situação complicada para achar uma reposição.



O executivo, até agora, contratou o técnico Eduardo Barroca (Atlético-GO) e o zagueiro Rodolfo (Paraná Clube). Em 2019, o dirigente trouxe 23 atletas. O Coxa caiu na primeira fase da Copa do Brasil, não chegou à final do Estadual e terminou a Série B na terceira colocação.

