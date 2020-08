O Coritiba continua em busca de reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro e mira a contratação do atacante Wellington Nem. O jogador, de 28 anos, já tinha entrado na pauta do clube no início da temporada, mas as negociações não avançaram.

Porém, com a lesão de Rafinha, que fraturou o tornozelo e só volta no final do ano, a corrida ao mercado para um jogador de velocidade foi maior e o atleta voltou a ser opção. As duas partes, inclusive, já negociaram conversas.

O próprio atleta e o Shakthar Donetsk, da Ucrânia, clube com o qual tinham vínculo, já anunciaram o rompimento do acordo.

Revelado pelo Fluminense, o jogador teve destaques no Figueirense, em 2010, e no próprio tricolor carioca, em 2012. Em seguida, foi vendido para o Shakthar, onde teve boas passagens. Porém, desde 2017 não vem repetindo os mesmos números, tendo uma passagem apagada pelo São Paulo, naquela temporada, e no retorno ao Fluminense.

No ano passado, foram 20 jogos pelo time carioca e apenas um gol marcado. Mais do que isso, teve apenas um cruzamento certo em 15 tentados e não conseguiu dar nenhum passe a gol.

Porém, como ainda não está em idade avançada, e pelo que já demonstrou no passado, é uma aposta da diretoria coxa-branca, qe vê em Wellington Nem a chance de contratar um jogador de alto nível, mas com baixo custo financeiro.

Até aqui, o Alviverde já confirmou as chegadas do atacante Neílton e do lateral-direito Jonathan para a disputa do Brasileirão.

