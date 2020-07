O Coritiba confirmou na manhã desta quinta-feira (30) o seu primeiro reforço para a disputa do Brasileirão 2020. Trata-se do atacante Neílton, 26 anos, que estava no Hatta Club, dos Emirados Árabes Unidos. O contrato é válido até 2022.

Revelado pelo Santos, o jogador também passagens por Cruzeiro, Botafogo, São Paulo, Vitória e Internacional. Neílton é sonho antigo da diretoria alviverde. No início do ano, o Coxa sondou a situação do atleta junto ao Vitória, mas o atacante acabou se transferindo para o exterior.

O clube baiano já vinha manifestando o interesse de descartar o jogador por conta do seu alto salário. “Amigo, esqueça (a permanência de Neilton). Vitória nunca mais na vida vai pagar R$ 300 mil a jogador nenhum. Neilton está fora, se apresenta ao Coritiba, graças a Deus”, afirmou o presidente do Vitória, Paulo Carneiro, em entrevista ao recente ao Resenha na Rede.

Segundo apurou a reportagem, o atacante chega ao Coxa para receber metade deste valor citado pelo dirigente do clube baiano.

