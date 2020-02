O Coritiba negocia a contratação do meia-atacante Wellington Nem, 28 anos, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Após a negociação com Jadson ser encerrada, o Coxa busca um nome para o meio de campo. No entanto, as tratativas barram nas exigências do clube ucraniano.

O Coxa gostaria de uma divisão no salário do meia, já que o valor integral passaria do teto salarial do clube. As informações são da repórter Nadja Mauad, do Globo Esporte.

Wellington Nem foi revelado pelo Fluminense e vendido ao clube da Ucrânia. Depois de não se firmar na Europa, voltou por empréstimo ao São Paulo e chegou ao Fluminense novamente na temporada passada, quando atuou em 20 jogos e fez um gol. O contrato do atleta com o Shakhtar é válido até junho de 2021.

“Eu conheço o jogador, mas prefiro não comentar”, declarou o técnico Eduardo Barroca em entrevista após a derrota para o Cascavel CR por 3×2, pela sétima rodada do Paranaense.

+ Mais do Coxa:

+ Veja os gols da derrota do Coritiba para o Cascavel CR

+ Coritiba perde para o Cascavel CR e aumenta a pressão na Vila Capanema