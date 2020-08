View this post on Instagram

Hoje encerro mais um capítulo na minha carreira. Saí do Fluminense com 21 anos para realizar um sonho de jogar na Europa, disputar as principais Ligas do mundo, estar em lugares que todo jogador quer estar… Entre idas e vindas foram 7 anos de alegrias, tristezas, conquistas, derrotas, superações, mas muito, muito aprendizado que vou levar pra toda minha vida! Guardo com muito carinho no coração todos os títulos, companheiros, comissão técnica e todos que me ajudaram nesse período!! Obrigado Shakhtar Donetsk e sua torcida maravilhosa, que sempre nos apoiou e foi o combustível que fez o clube ser tão vitorioso durante o tempo em que estive aqui. Nos vemos no futuro!! Agora é hora de buscar novos desafios… спасибі!! 🙏🙏 @fcshakhtar