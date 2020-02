O Coritiba vai “dormir” na liderança do Campeonato Paranaense após aplicar um massacre. Na tarde deste sábado (08), o Alviverde bateu o União por 6×1, no Couto Pereira, pela sexta rodada do Campeonato Paranaense. Em um jogo movimentado, com gols de Ruy, dois de Rafinha, dois de Sassá, um de Thiago Lopes, e uma bicicleta do adversário, o Alviverde, ao vencer, assumiu a ponta da tabela. Com 14 pontos, o Coxa, precisará esperar o fechamento da rodada para saber se continua na posição.

Assim que o jogo começou, o Coxa fez valer o mando de campo, impôs grande pressão no adversário e não demorou para abrir o placar. Aos 4 minutos, após cobrança de escanteio de Rafinha, a bola sobrou na área, a defesa do time de Francisco Beltrão afastou, mas Ruy, de fora da área, pegou a sobra e mandou no canto.

+ Veja como foi o jogo entre Coritiba e União!

Após o gol, o União não se abalou com a desvantagem. A equipe do interior chegou ao empate com um golaço. Aos 18 minutos, Sato dominou de cabeça e, de bicicleta, mandou para o fundo das redes, empatando a partida.

Rafinha foi um dos destaques da partida com dois gols marcados. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná.

Mesmo com o União se fechando para tentar evitar o ‘bombardeio’ coxa-branca, a equipe do técnico Eduardo Barroca estava disposta a voltar a ficar na frente no placar. Foram diversas tentativas de marcar o segundo gol, algumas que pararam nas boas defesas do goleiro Marcos Paulo. De tanto insistir, o Coritiba voltou a ter a vantagem. Aos 47, após um lançamento longo de Renê Júnior, Rafinha dominou do lado direito, driblou o marcador e estufou as redes.

Assim que o segundo tempo começou, o Coxa tratou de ‘liquidar a fatura’. Aos oito minutos, Renê Júnior recebeu um lançamento e, de cara com Marcos Paulo, tocou de lado, dando um ‘presente’ para Sassá, que só teve o trabalho de empurrar. O União não teve tempo nem de lamentar, pois já levou mais um gol, poucos segundos depois.

Aos 9, Sassá mandou uma bomba de fora da área, o goleiro deu rebote e Rafinha aproveitou a sobra para marcar o quarto gol do Coxa.

+ Confira a tabela e a classificação do Campeonato Paranaense!

Com controle absoluto do jogo, o Alviverde teve tranquilidade para marcar o quinto. Aos 29, depois de assistência de Robson, Sassá chutou forte, Marcos Paulo encostou na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

A goleada foi fechada por Thiago Lopes, que fez o sexto, aos 32 minutos, e decretou o maior “massacre” do Campeonato Paranaense 2020 até o momento. Nos minutos finais, o Verdão trocou passes e fez a festa da torcida, que gritou “olé” no Alto da Glória.

Próximos jogos do Coritiba

12/02, Arena da Amazônia, Manaus x Coritiba

16/02, Estádio Olímpico Regional, Cascavel CR x Coritiba

21/02, Couto Pereira, Coritiba x Cianorte

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

1ª FASE – 6ª RODADA

08/02/2020

CORITIBA 6X1 UNIÃO

Coritiba: Alex Muralha; Patrick Vieira, Rhodolfo, Sabino e Kazu; Matheus Sales, Renê Júnior (Galdezani) e Ruy (Thiago Lopes); Rafinha (Wellissol), Robson e Sassá.

Técnico: Eduardo Barroca

União: Marcos Paulo; Casemiro, Sendeski (Douglas), Vitor e Cleiton; Sorbara, Rafael, Léo (Thiago) e Jabá (Hugo); Luan e Sato.

Técnico: Rafael Bahia

Local: Couto Pereira

Árbitro: Rodolpho Toski Marques

Assistentes: Eduardo Luis Teixeira Furiatti e Alessandro Rodrigues Mori

Gols: Ruy, 4, Sato,18, Rafinha,47 do 1º, Sassá, 8, 29, Rafinha, 9, Thiago Lopes, 32 do 2º

Cartões amarelos: Renê Júnior (COR); Thiago (CEU)

Público Total: 10.676

Público Pagante: 10.050

Renda: R$ 225.537

+ Mais do Coxa:

+ Novela Jadson: Veja os últimos capítulos da negociação com o Coritiba

+ Giovanni Augusto se empolga com possível reencontro com Jadson

+ Athletico e Coritiba estão entre os times que mais usaram jogadores da base