Vice-líder, o Coritiba vai encarar o União neste domingo (9), às 16h, no Couto Pereira, pela sexta rodada do Paranaense A partida é a última oportunidade do técnico Eduardo Barroca definir o time titular antes do confronto mais importante desse começo de ano, contra o Manaus, pela primeira fase da Copa do Brasil, na quarta-feira que vem, na Arena Amazônia.

Entre as novidades do Coxa para a disputa regional, estão duas estreias. Na lateral direita, o recém-chegado Patrick Vieira deve ser acionado, já que Lucas Ramon não tem agradado. O jogador fez poucos treinos com o grupo, mas chegou em condições de jogo, uma vez que estava atuando em Portugal. O atleta teve seu nome publicado no BID nesta sexta-feira (7).

+ Saiba como assistir aos jogos do Paranaense pelo celular, computador ou Smart TV

Outro atleta que fará sua primeira partida com a camisa do Coxa é o lateral-esquerdo Kazu, já que William Matheus será poupado. Jogador formado na base do Alviverde, ele estava no Grêmio, por empréstimo, no último ano.

+ Confira a tabela e a classificação do Campeonato Paranaense!

No meio-campo, Ruy, que teve um excelente desempenho na vitória por 3×2, de virada, sobre o Londrina, será mantido na equipe.

Transmissão

Será possível acompanhar a partida pela plataforma DAZN e também pelo Tempo Real da Tribuna do Paraná. A assinatura para conferir a competição custa R$19,90, mas o primeiro mês é grátis.

Ingressos

Arquib. Amâncio Moro anel 2 – Portão 03: R$40,00/20,00

Arquib. Curva Mauá 02 – Portão 09: R$40,00/20,00

Arquib. Visitante – Anel 01 – Portão 13: R$ 40,00/20,00

Cadeira Mauá 1. – Portão 05: R$ 80,00/40,00

Cadeira Social. – Portão 20 e 21: R$ 80,00/40,00



Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

1ª FASE – 6ª RODADA

CORITIBA X UNIÃO

Coritiba: Alex Muralha; Patrick Vieira, Rhodolfo, Sabino e Kazu; Matheus Sales, Matheus Galdezani e Ruy; Rafinha, Sassá e Robson.

Técnico: Eduardo Barroca

União: Marcos Paulo; Igor Ferreira, Casimiro, Samuel Souza (Marcelo Felber) e Cleiton; Sorbara, Rafael Paulista, Léo Bartholo e Cleiton; Luan e Jabá.

Técnico: Rafael Bahia

Local: Couto Pereira

Horário: 17h

Árbitro: Rodolpho Toski Marques

Assistentes: Eduardo Luis Teixeira Furiatti e Alessandro Rodrigues Mori

+ Quer assistir aos jogos do Paranaense ao vivo? Assine a DAZN com 30 dias grátis”